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Главная Экономика Запрет въезда в Украину — кого могут не пустить на границе

Запрет въезда в Украину — кого могут не пустить на границе

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 17:12
Запрет въезда в Украину — кого могут развернуть на границе в 2025 году
Украинская граница. Фото: ГПСУ/Facebook

Иностранцам, которые планируют приехать в Украину, необходимо знать некоторые правила на границе. В отдельных случаях человека могут развернуть и отказать во въезде, даже если нет проблем с документами. Во время полномасштабной войны проверки стали более придирчивыми.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому могут запретить пересечь украинскую границу в 2025 году.

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Кого касается запрет въезда

Для граждан Украины не установлены ограничения на возвращение, запрет применяется только к иностранцам и лицам без гражданства. Правила пересечения границы очерчены в законе "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Согласно статье 13, существуют такие основания не разрешить въезд в Украину:

  • в интересах обеспечения национальной безопасности и предотвращения противоправных действий, которые создают угрозу жизненно важным интересам Украины, или борьбы с организованной преступностью;
  • для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, которые здесь проживают;
  • человек подал заведомо ложную информацию о себе или поддельные документы;
  • паспортный документ/виза поддельные, испорченные или не соответствуют установленному образцу, принадлежат другому человеку;
  • иностранец нарушил правила пересечения государственной границы в пункте пропуска, таможенные правила, санитарные нормы, или не выполнил законных требований должностных и служебных лиц, осуществляющих контроль на границе;
  • во время предыдущего пребывания в Украине человек не выполнил решение суда или органов государственной власти, уполномоченных налагать административные взыскания, или имеет другие имущественные обязательства перед государством, физическими/юридическими лицами;
  • человек въехал на временно оккупированную территорию Украины или в район проведения антитеррористической операции с нарушением установленного законодательством порядка, или попытался попасть на эти территории вне контрольных пунктов.

В отдельных случаях сведения об иностранце или человеке без гражданства заносят в базу данных лиц, которым не разрешается въезд в Украину или временно ограничено право выезда. Запрет применяют на разные сроки — 1, 3, 5 и 10 лет в зависимости от основания.

Какие документы нужны для въезда

Чтобы попасть домой, гражданам Украины достаточно показать пограничникам любой документ на идентификацию личности (паспорт, удостоверение и т.д.).

Зато иностранцы должны предоставить загранпаспорт, визу (если обратное не предусмотрено законом), подтверждение цели поездки, документы о наличии достаточной суммы денег и страховой полис. В большинстве случаев виза не нужна, но с некоторыми государствами безвизовый режим не установлен.

Узнать о необходимости оформления разрешительного документа можно на официальном сайте Министерства иностранных дел. В частности виза обязательна для граждан Афганистана, Кубы, Египта, Ирана, Кении, Либерии, Пакистана, Северной Кореи, Сирии, Вьетнама и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых иностранцев могут депортировать из Польши и запретить въезд. Это касается лиц, которые нарушили миграционные правила, пытались пересечь границу с поддельными документами, совершили уголовное преступление или несут угрозу национальной безопасности.

Также мы писали, что незаконный выезд за границу не влияет на право человека получить наследство — это отдельное правонарушение. Лишить имущества могут только в случае государственной измены или совершения тяжкого преступления после оформления наследства.

граница закон иностранцы документы запрет
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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