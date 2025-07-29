Принудительно депортированные украинцы и их потомки получат компенсацию — Зеленский подписал закон

Депортированные украинцы получат компенсацию — кого касается
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет круг граждан, официально признанных депортированными по национальному признаку.
О том, кто из украинцев теперь может рассчитывать на компенсацию, отмечается в законе №4540-IX.
Кого добавили в списки депортированных по национальному признаку
Теперь к этому статусу причисляют и украинцев, которых в 1944-1951 годах принудительно переселили с территорий, принадлежавших тогда Польше. Речь идет, в частности, о жителях:
- Надсяння;
- Подляшья;
- Холмщины;
- Лемковщины;
- Любачивщины;
- Западной Бойковщины.
Переселение произошло в результате договоренностей между СССР и Польской Народной Республикой, а также во время операции "Висла".
Что предусматривает новый закон и кто сможет получить компенсацию
Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал принятие этого закона важным шагом для восстановления исторической справедливости. По его словам, государство готово поддерживать как самих депортированных, так и их потомков. Закон предусматривает:
- Признание депортированными всех принудительно переселенных и их прямых потомков.
- Возврат имущества или денежная компенсация, если возврат невозможен.
- Срок подачи заявлений на компенсацию — 3 года после получения статуса.
- Выплаты будут проводить в течение 5 лет, первый платеж — не менее 20% от суммы.
- Бесплатная передача земельных паев из государственного резерва для жителей сел.
Также отмечается, что в случае смерти получателя, право на компенсацию переходит к мужу, жене или его детям.
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