Принудительно депортированные украинцы и их потомки получат компенсацию — Зеленский подписал закон

Мужчина держит деньги. Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет круг граждан, официально признанных депортированными по национальному признаку.

О том, кто из украинцев теперь может рассчитывать на компенсацию, отмечается в законе №4540-IX.

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Теперь к этому статусу причисляют и украинцев, которых в 1944-1951 годах принудительно переселили с территорий, принадлежавших тогда Польше. Речь идет, в частности, о жителях:

Надсяння;

Подляшья;

Холмщины;

Лемковщины;

Любачивщины;

Западной Бойковщины.

Переселение произошло в результате договоренностей между СССР и Польской Народной Республикой, а также во время операции "Висла".

Что предусматривает новый закон и кто сможет получить компенсацию

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал принятие этого закона важным шагом для восстановления исторической справедливости. По его словам, государство готово поддерживать как самих депортированных, так и их потомков. Закон предусматривает:

Признание депортированными всех принудительно переселенных и их прямых потомков. Возврат имущества или денежная компенсация, если возврат невозможен. Срок подачи заявлений на компенсацию — 3 года после получения статуса. Выплаты будут проводить в течение 5 лет, первый платеж — не менее 20% от суммы. Бесплатная передача земельных паев из государственного резерва для жителей сел.

Также отмечается, что в случае смерти получателя, право на компенсацию переходит к мужу, жене или его детям.

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