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Главная Экономика Депортированные украинцы получат компенсацию — кого касается

Депортированные украинцы получат компенсацию — кого касается

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 13:30
Принудительно депортированные украинцы и их потомки получат компенсацию — Зеленский подписал закон
Мужчина держит деньги. Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет круг граждан, официально признанных депортированными по национальному признаку.

О том, кто из украинцев теперь может рассчитывать на компенсацию, отмечается в законе №4540-IX.

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Теперь к этому статусу причисляют и украинцев, которых в 1944-1951 годах принудительно переселили с территорий, принадлежавших тогда Польше. Речь идет, в частности, о жителях:

  • Надсяння;
  • Подляшья;
  • Холмщины;
  • Лемковщины;
  • Любачивщины;
  • Западной Бойковщины.

Переселение произошло в результате договоренностей между СССР и Польской Народной Республикой, а также во время операции "Висла".

Что предусматривает новый закон и кто сможет получить компенсацию

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал принятие этого закона важным шагом для восстановления исторической справедливости. По его словам, государство готово поддерживать как самих депортированных, так и их потомков. Закон предусматривает:

  1. Признание депортированными всех принудительно переселенных и их прямых потомков.
  2. Возврат имущества или денежная компенсация, если возврат невозможен.
  3. Срок подачи заявлений на компенсацию — 3 года после получения статуса.
  4. Выплаты будут проводить в течение 5 лет, первый платеж — не менее 20% от суммы.
  5. Бесплатная передача земельных паев из государственного резерва для жителей сел.

Также отмечается, что в случае смерти получателя, право на компенсацию переходит к мужу, жене или его детям.

Ранее мы писали, что украинцы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, могут получить государственную компенсацию расходов на продукты питания.

Также мы рассказывали, что оформление наследства — важный юридический процесс, который в период войны усложняется из-за оккупации и прифронтового статуса части территорий.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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