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Главная Экономика Угроза депортации реальна — кого могут выселить из Германии

Угроза депортации реальна — кого могут выселить из Германии

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 14:30
Депортация украинцев из Германии — за что грозит наказание в августе 2025
Штамп в документе. Фото: ГПСУ/Facebook

Украинцев, выехавших за границу, часто волнует вопрос депортации. Проживая в Германии или любом другом государстве, необходимо соблюдать миграционные правила и местные законы, иначе риск принудительного выселения увеличится.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кого могут депортировать из Германии в августе 2025 года.

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За что депортируют из Германии

Чаще всего принудительное выселение связано с нарушением миграционного законодательства. Например, если иностранец незаконно въехал на территорию страны, дал ложные сведения о себе, подделал официальные документы и тому подобное. Каждый подобный поступок является основанием депортировать человека.

Однако юрист Stron Legal Services Марьяна Гавришко рассказала в интервью для ТСН, что Европейский Союз придерживается гуманитарного принципа "невозврата". Он предусматривает запрет депортации иностранцев, если в родной стране идет война или существуют другие угрозы жизни.

Это не означает, что принудительное выселение беженцев из Германии вообще невозможно, потому что в Украине идет полномасштабная война. Отдельные ситуации позволяют нарушать принцип "невозврата", среди них:

  • грубое нарушение закона, совершение серьезного преступления;
  • неправомерное пересечение государственной границы;
  • нелегальное трудоустройство;
  • окончание срока действия визы или вида на жительство;
  • угроза национальной безопасности, общественному порядку или здоровью людей.

Чтобы депортировать украинца из Германии, нужны веские основания. Чаще всего решение о принудительном выдворении принимает суд, иностранцам даже позволяют его обжаловать, что гарантирует защиту прав человека.

Когда депортацию могут отложить

Определенные индивидуальные обстоятельства могут привести к отсрочке депортации. В основном исполнение судебного решения откладывают из-за:

  • серьезных проблем со здоровьем, что подтверждено медицинскими справками;
  • отсутствия документов для идентификации личности;
  • отказа страны происхождения мигранта принять его.

Стоит помнить, что депортированным лицам часто запрещают возвращаться в Германию в течение конкретного периода. Информацию о выселенном иностранце вносят в Шенгенскую систему SIS, которая ограничивает право на въезд, транзитное передвижение и пребывание на территории европейского государства.

Напомним, закон признал депортированными украинцев, принудительно переселенных с территорий Польши в 1944-1951 годах. Этим людям и их потомкам предусмотрены компенсации, возврат имущества, бесплатная передача земельных паев из государственного резерва.

Также мы писали, кого считают самым богатым человеком в Германии. На 37-й позиции в рейтинге Forbes разместился владелец группы компаний Schwarz — Дитер Шварц. Его состояние оценили в 41 млрд долларов, он владеет сетями супермаркетов Lidl и Kaufland.

Германия закон украинцы Европа депортация
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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