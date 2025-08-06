880 евро в месяц — почему Германия до сих пор привлекает украинских беженцев

Лучшие условия в ЕС — какую страну выбирают украинцы для жизни
Из-за войны немало украинцев выехало за границу и нашли приют в других странах. Однако получить статус временной защиты во многих европейских государствах становится все сложнее.
О том, какие страны Европы чаще всего выбирают беженцы из Украины и почему им стоит больше рассчитывать на собственные силы, в эфире программы Ранок.LIVE рассказал руководитель "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник.
Какие страны для проживания выбирают украинцы
По его словам, Германия остается самым привлекательным направлением для украинских беженцев, главным образом благодаря высокому уровню социальных выплат. Сейчас в ФРГ один взрослый может получать около 880 евро в месяц, и эта сумма включает расходы на проживание.
"Все равно нужно понимать, что рано или поздно социальная помощь закончится и если вы едете в Европу, нужно рассчитывать на собственные силы и готовиться к тому, что вам придется учить язык, придется вам серьезно работать", — отмечает Воскобойник.
По его словам, украинцы также часто выбирают страны Северной Европы такие как Норвегия и Швеция, где размер помощи еще выше. Однако получить там статус временной защиты с каждым годом становится все сложнее.
Почему украинцев могут депортировать из Германии
Чаще всего иностранцев высылают из Германии из-за нарушения правил пребывания в стране. Это случается, когда человек попал в страну нелегально, предоставил ложные данные во время проверки или использовал поддельные документы.
Юрист компании Stron Legal Services Марьяна Гавришко в интервью ТСН объяснила, что в ЕС действует гуманитарный принцип "невозврата". Он запрещает депортацию, если в родной стране человека идет война или существует реальная угроза его жизни и безопасности.
Впрочем, даже во время полномасштабной войны украинцев могут депортировать в исключительных случаях. Это возможно, если:
- пересекли границу незаконно;
- работали без официального разрешения;
- просрочена виза или вид на жительство;
- совершено тяжкое преступление или грубо нарушено закон;
- создана угроза безопасности, общественному порядку или здоровью населения.
Решение о депортации обычно принимает суд, и человек имеет право его обжаловать. Это гарантирует соблюдение его прав, даже в случае принудительной депортации.
Ранее мы писали, что Украина продолжает оказывать помощь внутренне перемещенным лицам. Однако в августе часть переселенцев может потерять право на получение этих средств.
Также мы рассказывали, что премьер Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил с предложением отменить социальную выплату Bürgergeld для украинских беженцев. Речь идет не только о новоприбывших, но и обо всех гражданах Украины, которые сейчас находятся на территории Германии.
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