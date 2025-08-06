880 евро в месяц — почему Германия до сих пор привлекает украинских беженцев

Женщина держит евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Из-за войны немало украинцев выехало за границу и нашли приют в других странах. Однако получить статус временной защиты во многих европейских государствах становится все сложнее.

О том, какие страны Европы чаще всего выбирают беженцы из Украины и почему им стоит больше рассчитывать на собственные силы, в эфире программы Ранок.LIVE рассказал руководитель "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник.

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Какие страны для проживания выбирают украинцы

По его словам, Германия остается самым привлекательным направлением для украинских беженцев, главным образом благодаря высокому уровню социальных выплат. Сейчас в ФРГ один взрослый может получать около 880 евро в месяц, и эта сумма включает расходы на проживание.

"Все равно нужно понимать, что рано или поздно социальная помощь закончится и если вы едете в Европу, нужно рассчитывать на собственные силы и готовиться к тому, что вам придется учить язык, придется вам серьезно работать", — отмечает Воскобойник.

По его словам, украинцы также часто выбирают страны Северной Европы такие как Норвегия и Швеция, где размер помощи еще выше. Однако получить там статус временной защиты с каждым годом становится все сложнее.

Почему украинцев могут депортировать из Германии

Чаще всего иностранцев высылают из Германии из-за нарушения правил пребывания в стране. Это случается, когда человек попал в страну нелегально, предоставил ложные данные во время проверки или использовал поддельные документы.

Юрист компании Stron Legal Services Марьяна Гавришко в интервью ТСН объяснила, что в ЕС действует гуманитарный принцип "невозврата". Он запрещает депортацию, если в родной стране человека идет война или существует реальная угроза его жизни и безопасности.

Впрочем, даже во время полномасштабной войны украинцев могут депортировать в исключительных случаях. Это возможно, если:

пересекли границу незаконно;

работали без официального разрешения;

просрочена виза или вид на жительство;

совершено тяжкое преступление или грубо нарушено закон;

создана угроза безопасности, общественному порядку или здоровью населения.

Решение о депортации обычно принимает суд, и человек имеет право его обжаловать. Это гарантирует соблюдение его прав, даже в случае принудительной депортации.

Ранее мы писали, что Украина продолжает оказывать помощь внутренне перемещенным лицам. Однако в августе часть переселенцев может потерять право на получение этих средств.

Также мы рассказывали, что премьер Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил с предложением отменить социальную выплату Bürgergeld для украинских беженцев. Речь идет не только о новоприбывших, но и обо всех гражданах Украины, которые сейчас находятся на территории Германии.