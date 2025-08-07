Видео
Главная Экономика В одной из стран ЕС хотят сократить выплаты украинцам — детали

В одной из стран ЕС хотят сократить выплаты украинцам — детали

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 10:05
Выплаты украинцам в Германии — кому хотят сократить денежную помощь
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

В одной из стран Европейского Союза разработали законопроект по уменьшению социальных выплат для новоприбывших украинцев. Речь идет о Германии, где хотят отменить помощь Bürgergeld. Ранее шли дискуссии об отмене выплаты для всех беженцев, независимо от времени их прибытия.

Об этом рассказало издание Reuters.

Читайте также:

Что может измениться для украинцев

Беженцам в Германии назначают социальную помощь Bürgergeld для трудоспособных лиц, максимальный размер которой составляет 563 евро (для одиноких людей и родителей-одиночек). Новый законопроект предусматривает, что украинцы, которые въехали на территорию государства после 1 апреля 2025 года, взамен получат выплаты искателям убежища.

Сумма этой денежной поддержки меньше, поэтому нововведение приведет к снижению ежемесячных начислений на 100 евро. За период с 1 апреля по 30 июня текущего года количество граждан Украины в Германии увеличилось на около 21 000 человек. Всего там проживает ориентировочно 1,25 миллиона беженцев.

Ранее премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер призвал отменить Bürgergeld для всех украинцев, не только новоприбывших. По его словам, "ни одно государство не занимается беженцами из Украины так, как Германия".

Именно финансовые выплаты являются причиной низкого уровня трудоустройства иностранцев, несмотря на наличие у них высшего образования. Окончательное решение остается за немецким правительством и верхней палатой парламента, которые сначала должны принять разработанный законопроект.

Выплаты украинцам в Германии

По состоянию на август 2025 года украинцы в Германии получают Bürgergeld на общих основаниях. Ежемесячные суммы варьируются в зависимости от возраста и семейного положения, в частности:

  • 563 евро — одинокие люди и одинокие родители;
  • 506 евро — каждый из супругов;
  • 451 евро — молодежь от 18 до 24 лет без семьи;
  • 471 евро — подростки от 14 до 17 лет;
  • 390 евро — дети от 6 до 13 лет;
  • 357 евро — дети до 5 лет.

Отдельно предусмотрена социальная помощь Sozialhilfe для пенсионеров и людей, которые не могут работать. Она включает денежное обеспечение на покрытие базовых потребностей, ваучеры на аренду жилья, питание и средства гигиены, а также единовременное пособие на покупку мебели.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, самым богатым немцем считается бизнесмен Дитер Шварц — владелец известных сетей супермаркетов Lidl и Kaufland. Его состояние в 2025 году оценили в 41 млрд долларов. Он находится на 37-й позиции рейтинга Forbes.

Также мы писали, что больше всего украинских беженцев направляются в Германию, Норвегию и Швецию из-за высоких социальных выплат. Но финансовая помощь не бесконечна, поэтому эксперты советуют рассчитывать на собственные силы.

Германия выплаты украинцы финансовая помощь беженцы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
