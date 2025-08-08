Допомога українцям в Німеччині — які порушення призведуть до позбавлення виплат

Євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Після початку повномасштабної війни Німеччина стала однією з ключових країн, яка надала прихисток і фінансову підтримку українцям, що рятуються від бойових дій. Багато хто з них отримує грошову допомогу відповідно до параграфа 24 "Закон про перебування іноземців" (AufenthG), однак така підтримка не є безумовною.

Новини.LIVE розповідають, за яких умов виплату допомоги можуть зупинити.

Скільки виплачують українцям в Німеччині

Сума щомісячних виплат Bürgergeld (для працездатних осіб) залежить від віку та сімейного стану:

563 євро — одинаки та одинокі батьки;

506 євро — кожен із подружжя;

451 євро — молодь 18–24 років без сім’ї;

471 євро — підлітки 14–17 років;

390 євро — діти 6–13 років;

357 євро — діти до 5 років.

Особи пенсійного віку (65–67 років) або ті, хто не може працювати, можуть звернутися за допомогою Sozialhilfe, яка включає грошову підтримку, ваучери на оренду житла, харчування та засоби гігієни, а також одноразову допомогу на придбання меблів.

Кого можуть позбавити виплат в Німеччині

Порушення умов отримання Bürgergeld, як йдеться на порталі Ukrainian in Germany, може призвести до скорочення або повного позбавлення виплат. Зокрема причинами можуть бути:

Відмова від роботи або навчання — якщо людина, яка отримує допомогу, відмовляється від запропонованої роботи, інтеграційних курсів або семінарів з працевлаштування, то її виплати можуть бути зменшені на 10% за перше порушення, на 20% за друге та на 30% за третє. Ігнорування призначених зустрічей із центром зайнятості без поважної причини — може призвести до зменшення допомоги на 10% щомісяця. Якщо особа має дозвіл на роботу в Німеччині, але була звільнена з роботи без поважної причини — виплати можуть зменшити на 30% протягом трьох місяців. Приховування доходів або майна може бути підставою для повернення виплачених коштів та накладання штрафу. У випадку навмисного шахрайства порушник може отримати до п’яти років позбавлення волі.

Голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник в ефірі Ранок.LIVE повідомив, що Німеччина — найпопулярніша країна серед українських біженців, передусім через рівень соцдопомоги. Один дорослий у ФРН зараз отримує близько 880 євро, включно з оплатою житла.

"Все одно потрібно розуміти, що рано чи пізно соціальна допомога закінчиться і якщо ви їдете до Європи, потрібно розраховувати на власні сили й готуватися до того, що вам прийдеться вчити мову, прийдеться вам серйозно працювати", — зазначив він.

Також Воскобойник розповів, що популярними серед українських біженців залишаються країни Північної Європи, де допомога ще більша. Але там стає усе важче отримати статус тимчасового захисту.

