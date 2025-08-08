Помощь украинцам в Германии — какие нарушения приведут к лишению выплат

Евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

После начала полномасштабной войны Германия стала одной из ключевых стран, которая предоставила приют и финансовую поддержку украинцам, спасающимся от боевых действий. Многие из них получают денежную помощь в соответствии с параграфом 24 "Закон о пребывании иностранцев" (AufenthG), однако такая поддержка не является безусловной.

Новини.LIVE рассказывают, при каких условиях выплату помощи могут остановить.

Сколько выплачивают украинцам в Германии

Сумма ежемесячных выплат Bürgergeld (для трудоспособных лиц) зависит от возраста и семейного положения:

563 евро — одиночки и одинокие родители;

506 евро — каждый из супругов;

451 евро — молодежь 18-24 лет без семьи;

471 евро — подростки 14-17 лет;

390 евро — дети 6-13 лет;

357 евро — дети до 5 лет.

Лица пенсионного возраста (65-67 лет) или те, кто не может работать, могут обратиться за помощью Sozialhilfe, которая включает денежную поддержку, ваучеры на аренду жилья, питание и средства гигиены, а также единовременное пособие на приобретение мебели.

Кого могут лишить выплат в Германии

Нарушение условий получения Bürgergeld, как говорится на портале Ukrainian in Germany, может привести к сокращению или полному лишению выплат. В частности причинами могут быть:

Отказ от работы или обучения — если человек, который получает помощь, отказывается от предложенной работы, интеграционных курсов или семинаров по трудоустройству, то его выплаты могут быть уменьшены на 10% за первое нарушение, на 20% за второе и на 30% за третье. Игнорирование назначенных встреч с центром занятости без уважительной причины — может привести к уменьшению помощи на 10% ежемесячно. Если лицо имеет разрешение на работу в Германии, но было уволено с работы без уважительной причины — выплаты могут уменьшить на 30% в течение трех месяцев. Сокрытие доходов или имущества может быть основанием для возврата выплаченных средств и наложения штрафа. В случае умышленного мошенничества нарушитель может получить до пяти лет лишения свободы.

Председатель "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник в эфире Ранок.LIVE сообщил, что Германия — самая популярная страна среди украинских беженцев, прежде всего из-за уровня соцпомощи. Один взрослый в ФРГ сейчас получает около 880 евро, включая оплату жилья.

"Все равно нужно понимать, что рано или поздно социальная помощь закончится и если вы едете в Европу, нужно рассчитывать на собственные силы и готовиться к тому, что вам придется учить язык, придется вам серьезно работать", — отметил он.

Также Воскобойник рассказал, что популярными среди украинских беженцев остаются страны Северной Европы, где помощь еще больше. Но там становится все труднее получить статус временной защиты.

