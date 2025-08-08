Видео
Главная Экономика Украинцы в Германии — за какие нарушения могут лишить выплат

Украинцы в Германии — за какие нарушения могут лишить выплат

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 16:10
Помощь украинцам в Германии — какие нарушения приведут к лишению выплат
Евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

После начала полномасштабной войны Германия стала одной из ключевых стран, которая предоставила приют и финансовую поддержку украинцам, спасающимся от боевых действий. Многие из них получают денежную помощь в соответствии с параграфом 24 "Закон о пребывании иностранцев" (AufenthG), однако такая поддержка не является безусловной.

Новини.LIVE рассказывают, при каких условиях выплату помощи могут остановить.

Читайте также:

Сколько выплачивают украинцам в Германии

Сумма ежемесячных выплат Bürgergeld (для трудоспособных лиц) зависит от возраста и семейного положения:

  • 563 евро — одиночки и одинокие родители;
  • 506 евро — каждый из супругов;
  • 451 евро — молодежь 18-24 лет без семьи;
  • 471 евро — подростки 14-17 лет;
  • 390 евро — дети 6-13 лет;
  • 357 евро — дети до 5 лет.

Лица пенсионного возраста (65-67 лет) или те, кто не может работать, могут обратиться за помощью Sozialhilfe, которая включает денежную поддержку, ваучеры на аренду жилья, питание и средства гигиены, а также единовременное пособие на приобретение мебели.

Кого могут лишить выплат в Германии

Нарушение условий получения Bürgergeld, как говорится на портале Ukrainian in Germany, может привести к сокращению или полному лишению выплат. В частности причинами могут быть:

  1. Отказ от работы или обучения — если человек, который получает помощь, отказывается от предложенной работы, интеграционных курсов или семинаров по трудоустройству, то его выплаты могут быть уменьшены на 10% за первое нарушение, на 20% за второе и на 30% за третье.
  2. Игнорирование назначенных встреч с центром занятости без уважительной причины — может привести к уменьшению помощи на 10% ежемесячно.
  3. Если лицо имеет разрешение на работу в Германии, но было уволено с работы без уважительной причины — выплаты могут уменьшить на 30% в течение трех месяцев.
  4. Сокрытие доходов или имущества может быть основанием для возврата выплаченных средств и наложения штрафа. В случае умышленного мошенничества нарушитель может получить до пяти лет лишения свободы.

Председатель "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник в эфире Ранок.LIVE сообщил, что Германия — самая популярная страна среди украинских беженцев, прежде всего из-за уровня соцпомощи. Один взрослый в ФРГ сейчас получает около 880 евро, включая оплату жилья.

"Все равно нужно понимать, что рано или поздно социальная помощь закончится и если вы едете в Европу, нужно рассчитывать на собственные силы и готовиться к тому, что вам придется учить язык, придется вам серьезно работать", — отметил он.

Также Воскобойник рассказал, что популярными среди украинских беженцев остаются страны Северной Европы, где помощь еще больше. Но там становится все труднее получить статус временной защиты.

Ранее мы писали, что в Германии заговорили об отмене выплат всем украинцам.

Также узнавайте, кому грозит депортация из Германии.

Германия выплаты беженцы нарушения соцвыплаты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
