Новые санкции для украинцев в Германии — за что будут урезать выплаты

Человек достает евро из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Официальные расчеты Министерства труда Германии показали, что в 2025 году стандартные выплаты по гражданству необходимо заморозить. Это коснется около 5,6 миллиона человек.

О том, какие новые санкции готовят для получателей помощи в Германии, сообщает Bild.

Реклама

Читайте также:

Какие выплаты по гражданству будут получать люди в Германии

Правительство планирует утвердить замораживание выплат 10 сентября. Для этого решения теперь не требуется одобрение Бундестага. Согласно постановлению министерства, одинокий человек и в дальнейшем будет получать 563 евро в месяц (27 178 грн), а для детей выплаты будут составлять:

357 евро (17 234 грн) для возраста 0-6 лет;

390 евро (18 827 грн) для возраста 7-14 лет;

471 евро (22 737 грн) для подростков 15-18 лет.

Помощь обычно ежегодно меняется в зависимости от инфляции и уровня зарплат. В 2024 году стандартная ставка выросла на 61 евро из-за стремительного роста цен. Однако в 2025 году инфляция резко снизилась, и фактическая помощь оказалась завышенной.

Уменьшать выплаты закон запрещает, поэтому Министерство труда может лишь заморозить их, чтобы достичь правильной суммы. Даже в 2026 году ставка для одиноких будет оставаться на несколько евро выше необходимой.

Консервативно-красная коалиция договорилась изменить методику расчета стандартных ставок. Перерасчет планируется в следующем году с учетом последнего анализа корзины расходов Федерального статистического ведомства.

В то же время выплаты искателям убежища вырастут на 14 евро до 455 евро в месяц (21 964 грн), поскольку их выплаты не подпадают под закон о защите нынешних льгот.

После резкого повышения в 2024 году из-за инфляции в 2025 году их сначала сократили на 19 евро, но теперь из-за роста цен на потребительские товары выплаты снова увеличиваются.

Какие новые санкции готовят для украинцев в Германии

В сентябре министр труда планирует не только утвердить замораживание доходов, но и усилить санкции для тех, кто уклоняется от участия в программах помощи. Гражданская помощь сократится на 30% (вместо нынешних 10%) для людей, которые пропускают встречи в центрах занятости.

Лица, которые могут работать, но систематически отказываются от вакансий, например в сфере общественного питания, могут полностью потерять выплаты. Правительство страны отмечает, что предлагает людям больше поддержки и наставничества, но в то же время будет контролировать тех, кто не выполняет своих обязанностей.

Ранее мы писали, что в Германии подготовили законопроект, который ограничивает социальные выплаты для новоприбывших украинцев, в частности планируют отменить помощь Bürgergeld. Ранее обсуждали возможность прекращения таких выплат для всех беженцев, независимо от даты прибытия.

Также мы рассказывали, что после начала полномасштабной войны Германия стала одной из основных стран, предоставляющих убежище и финансовую поддержку украинцам. Часть из них получает помощь по параграфу 24 Закона о пребывании иностранцев (AufenthG).