Правила пересечения границы — что учесть украинцам в октябре и к чему готовиться

Проверки на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Для беспрепятственного пересечения границы в октябре 2025 года украинцы должны знать актуальные правила, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами или задержками. Эти требования касаются валюты, наличных для пребывания в ЕС, новой системы въезда, обязательных документов и тому подобное.

что нужно учесть украинцам, которые планируют выехать за границу в октябре.

Новые условия для въезда в ЕС

По информации Департамента консульской службы МИД Украины, с 12 октября официально заработает новая система въезда и выезда — EES. Она предусматривает замену традиционных штампов в паспорте путем сбора биометрических данных путешественников. Речь идет об отпечатках пальцев и фото лица.

Система будет хранить все сведения в цифровом виде, что на практике должно ускорить прохождение пунктов пропуска. Но сначала биометрию нужно внести в базу, что означает необходимость обязательной проверки всех иностранцев. Поэтому нужно подготовиться к потенциальным задержкам рейсов и большим очередям на границе.

Перевозка наличных денег

Транспортируя крупные наличные суммы, необходимо осуществить письменное декларирование валютных ценностей. Это предусмотрено Таможенным кодексом. Контроль проводится при условии перевозки средств сверх установленного лимита — 10 000 евро в эквиваленте.

"Физические лица могут перемещать через границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей 10 000 евро, без письменного декларирования", — отметили специалисты Государственной таможенной службы.

Уклонение от этой обязанности предусматривает финансовую ответственность в виде штрафа — 20% от суммы превышения лимита. Наказание определяет статья 471 Таможенного кодекса "Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами".

Наличные для пребывания в ЕС

Пограничники могут проверять платежеспособность иностранцев, то есть наличие у них достаточной суммы, которой хватит на весь период запланированного пребывания. Украинцам рекомендуют запастись по крайней мере минимальной суммой, дабы не столкнуться с препятствием при пересечении границы.

На сайте туристической компании 24 Meridian указано, что наименьшая суммы наличных для выезда в ЕС составляет:

для Словакии — 56 евро в день;

для Польши — 75 злотых в день (или 300 злотых, если поездка короткая);

для Венгрии — 1000 форинтов (около 2,5 евро) в день.

Поэтому минимальная сумма и даже рекомендуемая валюта меняется в зависимости от того, границу какого государства Европейского Союза украинцы планируют пересечь. Отдельно следует учесть расходы на возвращение домой, если нет обратного билета.

Без каких документов могут не пропустить

Понятно, что пересечение границы невозможно без наличия биометрического паспорта. Однако важно учесть необходимость еще одного документа, без которого выехать из Украины будет проблематично. Речь идет о страховом полисе, который должен соответствовать международному стандарту, в частности:

покрывать расходы на сумму не менее 30 000 евро;

действовать от трех месяцев до года;

иметь силу на всей территории Шенгенской зоны;

иметь возможность продления;

покрывать экстренную медицинскую помощь, госпитализацию, оперативное вмешательство, транспортировку и репатриацию тела.

Еще один обязательный документ, который без исключений требуют предъявить на границе с Молдовой — это сертификат техосмотра автомобиля. Правило действует для водителей, которые выезжают на транспортном средстве, плюс касается как легковушек, так и грузовиков. Сертификат выдают на СТО только после полной проверки авто.

Перевозка запрещенных продуктов

Нередко украинцы пытаются вывезти различные продукты питания, не подозревая, что большинство товаров запрещено транспортировать. Ограничения распространяются на свежее мясо, сало, консервы (домашние и промышленные), колбасы, сыры, сметану, сливочное масло, йогурт и тому подобное.

Если сотрудник пункта пропуска найдет в багаже путешественника запрещенные к ввозу в Евросоюз продукты, то заставит либо выбросить их, либо утилизировать. В отдельных случаях человека могут оштрафовать за нарушение правил и даже отказать в пересечении границы.

