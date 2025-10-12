Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня — що змінилось для українців

Правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня — що змінилось для українців

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 09:00
Нові правила в'їзду до ЄС — як українці перетинатимуть кордон з 12 жовтня
Люди проходять біометричний контроль на кордоні. Фото: УНІАН

Починаючи з неділі, 12 жовтня, в Європейському Союзі набувають чинності нові правила перетину зовнішніх кордонів. Вони стосуються громадян України та інших країн, які не входять до ЄС, незалежно від наявності безвізу.

Про те, як зміняться умови в'їзду до ЄС для українців з 12 жовтня, розповіли в Посольстві України в Польщі.

Реклама
Читайте також:

Як зміняться умови перетину кордону для українців

29 країн Шенгенської зони запускають систему EES (Entry/Exit System) — Систему в’їзду та виїзду. Вона автоматично фіксуватиме біометричні дані всіх іноземців, які перетинають кордон ЄС — в аеропортах, на залізниці, автомобільних переходах і в портах.

Нові правила діятимуть для громадян країн, що не входять до ЄС, які в’їжджають у Шенгенську зону на короткий термін — до 90 днів протягом 180 днів. Особи з посвідкою на проживання, громадяни та резиденти ЄС, а також власники довгострокових віз, проходитимуть через окремі смуги контролю.

Як тепер проходитиме контроль

Під час першого перетину кордону через систему EES мандрівники повинні:

  • сфотографуватися;
  • здати відбитки пальців (для осіб від 12 років).

На основі цих даних створюється цифровий профіль, до якого також вносяться паспортні відомості. Під час наступних поїздок система просто звірятиме інформацію з уже створеним профілем.

Реєстрація здійснюватиметься через спеціальні термінали або автомати, які зчитують біометричні дані з паспорта. Тепер замість штампа в паспорті інформація зберігатиметься в електронній базі. Система фіксуватиме такі дані

  • фото обличчя;
  • дані із закордонного паспорта;
  • чотири відбитки пальців (з 12 років);
  • дата та місце перетину кордону або відмови у в’їзді.

Під час перетину кордону всі пасажири повинні будуть вийти з транспорту, щоб пройти біометричну перевірку. На залізниці процедура може відрізнятися, залежно від конкретного пункту пропуску.

Якщо мандрівник відмовиться надати біометричні дані, йому можуть відмовити у в’їзді. Мета нової системи:

  • підвищити рівень безпеки у Шенгенській зоні;
  • запобігти використанню підроблених документів;
  • посилити контроль за дотриманням правил перебування в ЄС.

Коли система запрацює повністю

12 жовтня лише починається впровадження EES. Не всі прикордонні пункти запрацюють одночасно. Повне введення системи заплановане на 10 квітня 2026 року. Саме тоді штампи у паспортах остаточно замінять електронні записи.

На перехідному етапі кожна країна ЄС самостійно вирішуватиме, коли запускати систему на своїх пунктах пропуску. Це дозволить прикордонникам і мандрівникам поступово звикнути до нових правил.

Раніше ми писали, що іноземцям, які планують в’їзд в Україну, слід мати підтвердження достатніх фінансових ресурсів. Без них прикордонники можуть відмовити у перетині кордону.

Також ми розповідали, що щодня тисячі українців виїжджають за межі країни — у справах, на відпочинок, роботу чи з особистих причин. Серед них є військовозобов’язані з відстрочкою від мобілізації, однак не всі повертаються після її завершення.

Європейський союз кордон українці безвізовий режим виїзд за кордон
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації