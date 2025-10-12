Нові правила в'їзду до ЄС — як українці перетинатимуть кордон з 12 жовтня

Люди проходять біометричний контроль на кордоні. Фото: УНІАН

Починаючи з неділі, 12 жовтня, в Європейському Союзі набувають чинності нові правила перетину зовнішніх кордонів. Вони стосуються громадян України та інших країн, які не входять до ЄС, незалежно від наявності безвізу.

Про те, як зміняться умови в'їзду до ЄС для українців з 12 жовтня, розповіли в Посольстві України в Польщі.

Як зміняться умови перетину кордону для українців

29 країн Шенгенської зони запускають систему EES (Entry/Exit System) — Систему в’їзду та виїзду. Вона автоматично фіксуватиме біометричні дані всіх іноземців, які перетинають кордон ЄС — в аеропортах, на залізниці, автомобільних переходах і в портах.

Нові правила діятимуть для громадян країн, що не входять до ЄС, які в’їжджають у Шенгенську зону на короткий термін — до 90 днів протягом 180 днів. Особи з посвідкою на проживання, громадяни та резиденти ЄС, а також власники довгострокових віз, проходитимуть через окремі смуги контролю.

Як тепер проходитиме контроль

Під час першого перетину кордону через систему EES мандрівники повинні:

сфотографуватися;

здати відбитки пальців (для осіб від 12 років).

На основі цих даних створюється цифровий профіль, до якого також вносяться паспортні відомості. Під час наступних поїздок система просто звірятиме інформацію з уже створеним профілем.

Реєстрація здійснюватиметься через спеціальні термінали або автомати, які зчитують біометричні дані з паспорта. Тепер замість штампа в паспорті інформація зберігатиметься в електронній базі. Система фіксуватиме такі дані

фото обличчя;

дані із закордонного паспорта;

чотири відбитки пальців (з 12 років);

дата та місце перетину кордону або відмови у в’їзді.

Під час перетину кордону всі пасажири повинні будуть вийти з транспорту, щоб пройти біометричну перевірку. На залізниці процедура може відрізнятися, залежно від конкретного пункту пропуску.

Якщо мандрівник відмовиться надати біометричні дані, йому можуть відмовити у в’їзді. Мета нової системи:

підвищити рівень безпеки у Шенгенській зоні;

запобігти використанню підроблених документів;

посилити контроль за дотриманням правил перебування в ЄС.

Коли система запрацює повністю

12 жовтня лише починається впровадження EES. Не всі прикордонні пункти запрацюють одночасно. Повне введення системи заплановане на 10 квітня 2026 року. Саме тоді штампи у паспортах остаточно замінять електронні записи.

На перехідному етапі кожна країна ЄС самостійно вирішуватиме, коли запускати систему на своїх пунктах пропуску. Це дозволить прикордонникам і мандрівникам поступово звикнути до нових правил.

