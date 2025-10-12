Новые правила въезда в ЕС — как украинцы будут пересекать границу с 12 октября

Люди проходят биометрический контроль на границе. Фото: УНИАН

Начиная с воскресенья, 12 октября, в Европейском Союзе вступают в силу новые правила пересечения внешних границ. Они касаются граждан Украины и других стран, которые не входят в ЕС, независимо от наличия безвиза.

О том, как изменятся условия въезда в ЕС для украинцев с 12 октября, рассказали в Посольстве Украины в Польше.

Реклама

Читайте также:

Как изменятся условия пересечения границы для украинцев

29 стран Шенгенской зоны запускают систему EES (Entry/Exit System) — Систему въезда и выезда. Она автоматически будет фиксировать биометрические данные всех иностранцев, которые пересекают границу ЕС — в аэропортах, на железной дороге, автомобильных переходах и в портах.

Новые правила будут действовать для граждан стран, не входящих в ЕС, которые въезжают в Шенгенскую зону на короткий срок — до 90 дней в течение 180 дней. Лица с видом на жительство, граждане и резиденты ЕС, а также владельцы долгосрочных виз будут проходить через отдельные полосы контроля.

Как теперь будет проходить контроль

Во время первого пересечения границы через систему EES путешественники должны:

сфотографироваться;

сдать отпечатки пальцев (для лиц от 12 лет).

На основе этих данных создается цифровой профиль, в который также вносятся паспортные сведения. Во время последующих поездок система просто будет сверять информацию с уже созданным профилем.

Регистрация будет осуществляться через специальные терминалы или автоматы, которые считывают биометрические данные с паспорта. Теперь вместо штампа в паспорте информация будет храниться в электронной базе. Систем будет фиксировать следующие данные

фото лица;

данные из загранпаспорта;

четыре отпечатка пальцев (с 12 лет);

дата и место пересечения границы или отказа во въезде.

Во время пересечения границы все пассажиры должны будут выйти из транспорта, чтобы пройти биометрическую проверку. На железной дороге процедура может отличаться в зависимости от конкретного пункта пропуска.

Если путешественник откажется предоставить биометрические данные, ему могут отказать во въезде. Цель новой системы:

повысить уровень безопасности в Шенгенской зоне;

предотвратить использование поддельных документов;

усилить контроль за соблюдением правил пребывания в ЕС.

Когда система заработает полностью

12 октября только начинается внедрение EES. Не все пограничные пункты заработают одновременно. Полное введение системы запланировано на 10 апреля 2026 года. Именно тогда штампы в паспортах окончательно заменят электронные записи.

На переходном этапе каждая страна ЕС самостоятельно будет решать, когда запускать систему на своих пунктах пропуска. Это позволит пограничникам и путешественникам постепенно привыкнуть к новым правилам.

Ранее мы писали, что иностранцам, которые планируют въезд в Украину, следует иметь подтверждение достаточных финансовых ресурсов. Без них пограничники могут отказать в пересечении границы.

Также мы рассказывали, что ежедневно тысячи украинцев выезжают за пределы страны — по делам, на отдых, работу или по личным причинам. Среди них есть военнообязанные с отсрочкой от мобилизации, однако не все возвращаются после ее завершения.