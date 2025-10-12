Новые правила въезда в ЕС — как украинцы будут пересекать границу с 12 октября

Правила въезда в ЕС с 12 октября — что изменилось для украинцев
Начиная с воскресенья, 12 октября, в Европейском Союзе вступают в силу новые правила пересечения внешних границ. Они касаются граждан Украины и других стран, которые не входят в ЕС, независимо от наличия безвиза.
О том, как изменятся условия въезда в ЕС для украинцев с 12 октября, рассказали в Посольстве Украины в Польше.
Как изменятся условия пересечения границы для украинцев
29 стран Шенгенской зоны запускают систему EES (Entry/Exit System) — Систему въезда и выезда. Она автоматически будет фиксировать биометрические данные всех иностранцев, которые пересекают границу ЕС — в аэропортах, на железной дороге, автомобильных переходах и в портах.
Новые правила будут действовать для граждан стран, не входящих в ЕС, которые въезжают в Шенгенскую зону на короткий срок — до 90 дней в течение 180 дней. Лица с видом на жительство, граждане и резиденты ЕС, а также владельцы долгосрочных виз будут проходить через отдельные полосы контроля.
Как теперь будет проходить контроль
Во время первого пересечения границы через систему EES путешественники должны:
- сфотографироваться;
- сдать отпечатки пальцев (для лиц от 12 лет).
На основе этих данных создается цифровой профиль, в который также вносятся паспортные сведения. Во время последующих поездок система просто будет сверять информацию с уже созданным профилем.
Регистрация будет осуществляться через специальные терминалы или автоматы, которые считывают биометрические данные с паспорта. Теперь вместо штампа в паспорте информация будет храниться в электронной базе. Систем будет фиксировать следующие данные
- фото лица;
- данные из загранпаспорта;
- четыре отпечатка пальцев (с 12 лет);
- дата и место пересечения границы или отказа во въезде.
Во время пересечения границы все пассажиры должны будут выйти из транспорта, чтобы пройти биометрическую проверку. На железной дороге процедура может отличаться в зависимости от конкретного пункта пропуска.
Если путешественник откажется предоставить биометрические данные, ему могут отказать во въезде. Цель новой системы:
- повысить уровень безопасности в Шенгенской зоне;
- предотвратить использование поддельных документов;
- усилить контроль за соблюдением правил пребывания в ЕС.
Когда система заработает полностью
12 октября только начинается внедрение EES. Не все пограничные пункты заработают одновременно. Полное введение системы запланировано на 10 апреля 2026 года. Именно тогда штампы в паспортах окончательно заменят электронные записи.
На переходном этапе каждая страна ЕС самостоятельно будет решать, когда запускать систему на своих пунктах пропуска. Это позволит пограничникам и путешественникам постепенно привыкнуть к новым правилам.
Ранее мы писали, что иностранцам, которые планируют въезд в Украину, следует иметь подтверждение достаточных финансовых ресурсов. Без них пограничники могут отказать в пересечении границы.
Также мы рассказывали, что ежедневно тысячи украинцев выезжают за пределы страны — по делам, на отдых, работу или по личным причинам. Среди них есть военнообязанные с отсрочкой от мобилизации, однако не все возвращаются после ее завершения.
Читайте Новини.LIVE!