Законно пересек границу, но не вернулся — к чему готовиться военнообязанным украинцам

Проверка документов в автобусе на границе. Фото: УНИАН

Ежедневно тысячи украинцев отправляются за границу — в командировку, на отдых, на работу или по личным причинам. Среди них есть и военнообязанные, которые получили право на отсрочку от мобилизации. Однако не все возвращаются домой после завершения срока этой отсрочки.

Новини.LIVE рассказывают, какие могут быть последствия для тех, кто выехал за границу на законных основаниях, но не вернулся вовремя.

Наказывается ли невозврат из-за границы

Как пояснила юрист Лилия Калашникова в комментарии Новини.LIVE, сам факт пребывания военнообязанного за пределами Украины после завершения срока отсрочки не является основанием для штрафа или административной ответственности.

Однако это касается только тех случаев, когда гражданин:

сообщил в свой территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) о месте пребывания;

и за время его отсутствия не получал повесток по месту регистрации.

Другая ситуация возникает, когда человек легально выехал за границу, а затем вернулся в Украину, уже потеряв право на отсрочку (например, если его дети достигли совершеннолетия). В таком случае он подлежит мобилизации на общих основаниях.

Если военнообязанный, выехав за границу, не уведомил ТЦК и СП об изменении местонахождения, и за время его отсутствия на адрес регистрации поступали повестки, это считается нарушением правил воинского учета.

В 2025 году за такое нарушение предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Как избежать проблем с ТЦК, находясь за границей

Юрист советует военнообязанным, которые находятся за границей, следующее:

Обновите адрес проживания. Это станет официальным доказательством, что ваша личная явка по повестке пока невозможна. Регулярно обновляйте персональные данные. Информацию о семейном положении, месте работы или проживания нужно своевременно передавать в ТЦК и СП. Если вы за границей, сделать это можно через приложение "Резерв+" или по электронной почте. Следите за сообщениями в "Резерв+". Если в приложении появится красная лента с сообщением о нарушении воинского учета - реагируйте сразу, не откладывая. Вовремя выясняйте причины штрафов и оплачивайте их. Несвоевременная уплата может стать основанием для передачи дела в Национальную полицию и дальнейшего привлечения к ответственности.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать штрафов, а также проблем при возвращении в Украину.

