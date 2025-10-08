Ограниченно годные военнообязанные - выезд за границу, выпустит ли ТЦК

Ограниченно годный с отсрочкой — выпустит ли ТЦК за границу
Ограниченно годный гражданин с отсрочкой от мобилизации может выезжать из Украины во время действия военного положения. Но если на границе его встретят работники ТЦК, ему, скорее всего, придется отправиться на комиссию, причем не в ближайший центр комплектования.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Выезд за границу открыт
Выезд из Украины во время действия военного положения является ограниченным.
К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации, а также до сих пор имеет статус "ограниченно годный", потому что не прошел повторную ВВК.
Мужчина поинтересовался, выпустят ли его в такой ситуации за границу.
"Если в "Резерв+" нет розыска или статуса о нарушении, то пограничники должны Вас выпустить", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Что делать с ТЦК
Впрочем, добавил юрист, существует один важный нюанс.
"Если пограничники вызовут ТЦК или Вы наткнетесь на блокпост, то Вас могут направить на ВВК (но по месту пребывания на учете)", — заверил Дерий.
Он также добавил, что обязанности самостоятельно проходить ВВК у такого гражданина нет.
