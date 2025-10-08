Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Ограниченно годный с отсрочкой — выпустит ли ТЦК за границу

Ограниченно годный с отсрочкой — выпустит ли ТЦК за границу

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 00:30
Ограниченно годные военнообязанные - выезд за границу, выпустит ли ТЦК
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Ограниченно годный гражданин с отсрочкой от мобилизации может выезжать из Украины во время действия военного положения. Но если на границе его встретят работники ТЦК, ему, скорее всего, придется отправиться на комиссию, причем не в ближайший центр комплектования.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Выезд за границу открыт

Выезд из Украины во время действия военного положения является ограниченным.

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации, а также до сих пор имеет статус "ограниченно годный", потому что не прошел повторную ВВК.

Мужчина поинтересовался, выпустят ли его в такой ситуации за границу.

"Если в "Резерв+" нет розыска или статуса о нарушении, то пограничники должны Вас выпустить", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Что делать с ТЦК

Впрочем, добавил юрист, существует один важный нюанс.

"Если пограничники вызовут ТЦК или Вы наткнетесь на блокпост, то Вас могут направить на ВВК (но по месту пребывания на учете)", — заверил Дерий.

Он также добавил, что обязанности самостоятельно проходить ВВК у такого гражданина нет.

Напомним, мы ранее писали о том, какой статус получат бывшие ограниченно годные.

Добавим, мы сообщали о том, кто из ограниченно годных может не проходить повторную ВВК.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП ограниченно пригодные выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации