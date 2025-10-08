Відео
Обмежено придатний з відстрочкою — чи випустить ТЦК за кордон

Обмежено придатний з відстрочкою — чи випустить ТЦК за кордон

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 00:30
Обмежено придатні військовозобов'язані - виїзд за кордон, чи випустить ТЦК
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Обмежено придатний громадянин з відстрочкою від мобілізації може виїжджати з України під час дії воєнного стану. Але якщо на кордоні його зустрінуть працівники ТЦК, йому, скоріш за все, доведеться відправитися на комісію, причому не у найближчий центр комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Виїзд за кордон відкритий

Виїзд з України під час дії воєнного стану є обмеженим.

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку від мобілізації, а також досі має статус "обмежено придатний", бо не пройшов повторну ВЛК.

Чоловік поцікавився, чи випустять його у такій ситуації за кордон.

"Якщо в "Резерв+" немає розшуку або статусу про порушення, то прикордонники повинні Вас випустити", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Що робити з ТЦК

Втім, додав юрист, існує один важливий нюанс.

"Якщо прикордонники викличуть ТЦК або Ви натрапите на блокпост, то Вас можуть направити на ВЛК (але за місцем перебування на обліку)", — запевнив Дерій.

Він також додав, що обов'язку самостійно проходити ВЛК у такого громадянина немає.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус отримають колишні обмежено придатні.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із обмежено придатних може не проходити повторну ВЛК.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП обмежено придатні виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
