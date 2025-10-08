Обмежено придатні військовозобов'язані - виїзд за кордон, чи випустить ТЦК

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Обмежено придатний громадянин з відстрочкою від мобілізації може виїжджати з України під час дії воєнного стану. Але якщо на кордоні його зустрінуть працівники ТЦК, йому, скоріш за все, доведеться відправитися на комісію, причому не у найближчий центр комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Виїзд за кордон відкритий

Виїзд з України під час дії воєнного стану є обмеженим.

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку від мобілізації, а також досі має статус "обмежено придатний", бо не пройшов повторну ВЛК.

Чоловік поцікавився, чи випустять його у такій ситуації за кордон.

"Якщо в "Резерв+" немає розшуку або статусу про порушення, то прикордонники повинні Вас випустити", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Що робити з ТЦК

Втім, додав юрист, існує один важливий нюанс.

"Якщо прикордонники викличуть ТЦК або Ви натрапите на блокпост, то Вас можуть направити на ВЛК (але за місцем перебування на обліку)", — запевнив Дерій.

Він також додав, що обов'язку самостійно проходити ВЛК у такого громадянина немає.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус отримають колишні обмежено придатні.

