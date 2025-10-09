Законно перетнув кордон, але не повернувся — до чого готуватися військовозобов'язаним українцям

Перевірка документів в автобусі на кордоні. Фото: УНІАН

Щодня тисячі українців вирушають за кордон — у відрядження, на відпочинок, на роботу чи з особистих причин. Серед них є й військовозобов’язані, які отримали право на відстрочку від мобілізації. Проте не всі повертаються додому після завершення терміну цієї відстрочки.

Новини.LIVE розповідають, які можуть бути наслідки для тих, хто виїхав за кордон на законних підставах, але не повернувся вчасно.

Чи карається неповернення з-за кордону

Як пояснила юристка Лілія Калашникова у коментарі Новини.LIVE, сам факт перебування військовозобов’язаного за межами України після завершення строку відстрочки не є підставою для штрафу чи адміністративної відповідальності.

Однак це стосується лише тих випадків, коли громадянин:

повідомив свій територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) про місце перебування;

і за час його відсутності не отримував повісток за місцем реєстрації.

Інша ситуація виникає, коли чоловік легально виїхав за кордон, а потім повернувся до України, уже втративши право на відстрочку (наприклад, якщо його діти досягли повноліття). У такому разі він підлягає мобілізації на загальних підставах.

Якщо військовозобов’язаний, виїхавши за кордон, не повідомив ТЦК та СП про зміну місцеперебування, і за час його відсутності на адресу реєстрації надходили повістки, це вважається порушенням правил військового обліку.

У 2025 році за таке порушення передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Як уникнути проблем з ТЦК, перебуваючи за кордоном

Юристка радить військовозобов’язаним, які перебувають за кордоном, наступне:

Оновіть адресу проживання. Це стане офіційним доказом, що ваша особиста явка за повісткою наразі неможлива. Регулярно оновлюйте персональні дані. Інформацію про сімейний стан, місце роботи або проживання потрібно своєчасно передавати до ТЦК та СП. Якщо ви за кордоном, зробити це можна через застосунок "Резерв+" або електронною поштою. Слідкуйте за повідомленнями у "Резерв+". Якщо в додатку з’явиться червона стрічка з повідомленням про порушення військового обліку — реагуйте одразу, не відкладаючи. Вчасно з’ясовуйте причини штрафів і сплачуйте їх. Несвоєчасна сплата може стати підставою для передачі справи до Національної поліції та подальшого притягнення до відповідальності.

Дотримання цих простих правил допоможе уникнути штрафів, а також проблем при поверненні до України.

