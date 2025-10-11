Выезд за границу мужчин 18-22 года — кому откажут и за что могут оштрафовать

Люди на КПП "Ужгород-Вишне Немецкое". Фото: УНИАН

В конце августа 2025 года вступило в силу постановление Кабмина Украины, которое позволяет выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет во время действия военного положения и всеобщей мобилизации. Однако в некоторых случаях лицам, которые стремятся пересечь границу, могут отказать в выезде, а на некоторых при возвращении — наложить штраф.

О нюансах, правилах и особенностях разрешения на выезд за границу для мужчин 18-22 лет рассказали адвокаты Екатерина Анищенко и Андрей Новак для "УП.Життя".

Кому могут отказать в пересечении границы

Согласно новому постановлению Кабинета министров Украины, государственную границу Украины могут пересечь все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. При этом необязательно быть студентом или поступать в зарубежный вуз.

"Инспектор пограничной службы может спросить об основании для пересечения границы, впрочем, документа, в котором указан возраст от 18 до 22 лет, достаточно для выезда из Украины", — пояснила Екатерина Анищенко.

Однако эта норма не распространяется на мужчин, которые занимают должности в:

органах государственной власти;

государственных органах;

органах местного самоуправления.

Такие лица могут выезжать за границу только в служебную командировку.

Кому нужно немедленно вернуться из-за границы

Уголовного принуждения возвращения в Украину мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые выехали за границу после принятия постановления, нет.

В то же время, если мужчина достиг возраста 23 или 24 лет, согласно нововведению, он может остаться за границей, но обязан не нарушать законодательство о мобилизации, то есть:

являться по повестке в ТЦК и СП;

регулярно обновлять свои военно-учетные данные;

проходить ВВК.

Однако соблюдать такие требования воинского учета за рубежом невозможно, для этого нужно вернуться в Украину. Если же человек проигнорирует свои обязанности - по приезду в Украину его ждет административная ответственность.

"Желательно за несколько дней до 25-летия вернуться обратно в Украину и стать на воинский учет, как военнообязанный", — отмечает адвокат.

При этом за невозвращение из-за границы после исполнения 25-летия для украинцев не предусмотрено наказание.

Кому грозит штраф при возвращении в Украину

Украинцы в возрасте от 18 до 22 лет, которые выехали за границу во время войны, имеют право вернуться домой, как и все граждане, на основании загранпаспорта.

Проблемы при возвращении домой могут возникнуть у мужчин, которые за рубежом нарушили воинский учет — не обновили военно-учетные данные, игнорируют повестку, не прошли ВВК или находятся в розыске ТЦК и СП.

Для таких лиц по возвращении в Украину будет предусмотрено наказание — штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

