Главная Экономика Выезд за границу мужчин 18-22 лет — как не нарваться на штраф

Выезд за границу мужчин 18-22 лет — как не нарваться на штраф

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 12:35
Выезд за границу мужчин 18-22 года — кому откажут и за что могут оштрафовать
Люди на КПП "Ужгород-Вишне Немецкое". Фото: УНИАН

В конце августа 2025 года вступило в силу постановление Кабмина Украины, которое позволяет выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет во время действия военного положения и всеобщей мобилизации. Однако в некоторых случаях лицам, которые стремятся пересечь границу, могут отказать в выезде, а на некоторых при возвращении — наложить штраф.

О нюансах, правилах и особенностях разрешения на выезд за границу для мужчин 18-22 лет рассказали адвокаты Екатерина Анищенко и Андрей Новак для "УП.Життя".

Читайте также:

Кому могут отказать в пересечении границы

Согласно новому постановлению Кабинета министров Украины, государственную границу Украины могут пересечь все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет. При этом необязательно быть студентом или поступать в зарубежный вуз.

"Инспектор пограничной службы может спросить об основании для пересечения границы, впрочем, документа, в котором указан возраст от 18 до 22 лет, достаточно для выезда из Украины", — пояснила Екатерина Анищенко.

Однако эта норма не распространяется на мужчин, которые занимают должности в:

  • органах государственной власти;
  • государственных органах;
  • органах местного самоуправления.

Такие лица могут выезжать за границу только в служебную командировку.

Кому нужно немедленно вернуться из-за границы

Уголовного принуждения возвращения в Украину мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые выехали за границу после принятия постановления, нет.

В то же время, если мужчина достиг возраста 23 или 24 лет, согласно нововведению, он может остаться за границей, но обязан не нарушать законодательство о мобилизации, то есть:

  • являться по повестке в ТЦК и СП;
  • регулярно обновлять свои военно-учетные данные;
  • проходить ВВК.

Однако соблюдать такие требования воинского учета за рубежом невозможно, для этого нужно вернуться в Украину. Если же человек проигнорирует свои обязанности - по приезду в Украину его ждет административная ответственность.

"Желательно за несколько дней до 25-летия вернуться обратно в Украину и стать на воинский учет, как военнообязанный", — отмечает адвокат.

При этом за невозвращение из-за границы после исполнения 25-летия для украинцев не предусмотрено наказание.

Кому грозит штраф при возвращении в Украину

Украинцы в возрасте от 18 до 22 лет, которые выехали за границу во время войны, имеют право вернуться домой, как и все граждане, на основании загранпаспорта.

Проблемы при возвращении домой могут возникнуть у мужчин, которые за рубежом нарушили воинский учет — не обновили военно-учетные данные, игнорируют повестку, не прошли ВВК или находятся в розыске ТЦК и СП.

Для таких лиц по возвращении в Украину будет предусмотрено наказание — штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Ранее мы рассказывали, рассказывают, какие могут быть последствия для тех, кто выехал за границу на законных основаниях, но не вернулся вовремя.

Также узнавайте, как уже с 12 октября будут проверять украинцев на въезде в ЕС.

граница штраф штрафы мобилизация выезд за границу
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
