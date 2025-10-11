Виїзд за кордон чоловіків 18-22 роки — кому відмовлять і за що можуть оштрафувати

Люди на КПП "Ужгород-Вишнє Нємецьке". Фото: УНІАН

Наприкінці серпня 2025 року набула чинності постанова Кабміну України, яка дозволяє виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років під час дії воєнного стану та загальної мобілізації. Проте у деяких випадках особам, які прагнуть перетнути кордон, можуть відмовити у виїзді, а на декого при поверненні — накласти штраф.

Про нюанси, правила та особливості дозволу на виїзд за кордон для чоловіків 18-22 років розповіли адвокати Катерина Аніщенко та Андрій Новак для "УП.Життя".

Реклама

Читайте також:

Кому можуть відмовити у перетині кордону

Згідно з новою постановою Кабінету міністрів України, державний кордон України можуть перетнути всі чоловіки віком від 18 до 22 років. При цьому необовʼязково бути студентом чи вступати у закордонний виш.

"Інспектор прикордонної служби може запитати про підставу для перетину кордону, втім документа, в якому зазначено вік від 18 до 22 років, достатньо для виїзду з України", — пояснила Катерина Аніщенко.

Проте ця норма не розповсюджується на чоловіків, які обіймають посади в:

органах державної влади;

державних органах;

органах місцевого самоврядування.

Такі особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Кому потрібно негайно повернутися з-за кордону

Кримінального примусу повернення до України чоловіків віком від 18 до 22 років, які виїхали за кордон після ухвалення постанови, немає.

Водночас, якщо чоловік досяг віку 23 або 24 років, згідно із нововведенням, він може залишитись за кордоном, але має обовʼязок не порушувати законодавство про мобілізацію, тобто:

зʼявлятися по повістці до ТЦК та СП;

регулярно оновлювати свої військово-облікові дані;

проходити ВЛК.

Проте дотримуватися таких вимог військового обліку за кордоном неможливо, для цього потрібно повернутися в Україну. Якщо ж чоловік проігнорує свої обовʼязки — по приїзду в Україну на нього чекає адміністративна відповідальність.

"Бажано за декілька днів до 25-річчя повернутися назад в Україну та стати на військовий облік, як військовозобовʼязаний", — наголошує адвокатка.

При цьому за неповернення з-за кордону після виповнення 25-річчя для українців не передбачено покарання.

Кому загрожує штраф при поверненні до України

Українці віком від 18 до 22 років, як виїхали за кордон під час війни, мають право повернутися додому, як і всі громадяни, на підставі закордонного паспорта.

Проблеми при поверненні додому можуть виникнути у чоловіків, які за кордоном порушили військовий облік — не оновили військово-облікові дані, ігнорують повістку, не пройшли ВЛК або перебувають у розшуку ТЦК та СП.

Для таких осіб по поверненні в Україну буде передбачене покарання — штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Раніше ми розповідали, розповідають, які можуть бути наслідки для тих, хто виїхав за кордон на законних підставах, але не повернувся вчасно.

Також дізнавайтеся, як вже з 12 жовтня перевірятимуть українців на в'їзді в ЄС.