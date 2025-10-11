Видео
Главная Экономика Минимальная сумма для въезда в Украину — сколько денег надо иметь

Минимальная сумма для въезда в Украину — сколько денег надо иметь

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 16:20
Пересечение границы Украины — какую минимальную сумму наличных надо иметь и кого проверяют
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Иностранцы, которые планируют пересечь границу с Украиной, должны убедиться в наличии достаточного финансового обеспечения. Без денег в кошельке въезд станет проблематичным, поскольку сотрудники пункта пропуска могут отказать человеку в прохождении границы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие минимальную сумму наличных надо иметь иностранцам.

Читайте также:

Минимальная сумма для въезда в Украину

Чтобы убедиться в достаточной платежеспособности иностранца, который хочет пересечь украинскую границу, сотрудники пункта пропуска проверяют наличие минимального денежного обеспечения. Такое требование прописано в статье 9 Закона "О пограничном контроле":

"Процедура осуществления контроля второй линии проводится по результатам анализа и оценки рисков при выполнении процедуры контроля первой линии, и предусматривает выяснение наличия достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания".

Минимальная сумма наличных определена постановлением Кабинета Министров от 4 декабря 2013 года № 884. В документе говорится, что иностранцы и лица без гражданства должны иметь средства в 20-кратном размере прожиточного минимума в расчете на месяц. В 2025 году сумма составляет 60 560 грн (3 028 грн х 20).

Конечно, далеко не все иностранцы планируют находиться в Украине месяц. Если срок меньше, то нужно осуществить перерасчет минимально допустимой суммы по формуле: 60 560 грн разделить на 30 и умножить на количество дней (плюс 5 дополнительных).

Например, для недельной поездки необходимо запастись такой суммой: 60 560 : 30 х 12 (7 дней в неделе плюс 5 дополнительных) = 24 224 грн. Отсутствие минимального денежного обеспечения может стать причиной для отказа в пересечении государственной границы Украины.

Какие документы надо взять в поездку

Чтобы подтвердить свою платежеспособность, достаточно показать наличные в гривне или любой иностранной валюте. Если сумма не дотягивает до минимальной, помочь в пересечении границы могут такие документы:

  • бронирование/аренда жилья;
  • предварительная оплата питания;
  • договор на туристическое обслуживание (ваучер);
  • гарантийное письмо принимающей стороны о взятии обязательств по оплате всех расходов иностранца.

Кстати, пограничники не всегда проверяют наличие денег. Такой контроль не предусмотрен для беженцев и перемещенных лиц, иностранцев с гуманитарными миссиями, а также для людей, цель путешествия которых — гостевание у друзей/родственников.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, временная защита для украинцев завершится 4 марта 2027 года. Совет ЕС подготовил рекомендации по скоординированному подходу к поддержке беженцев в их планах на будущее.

Также мы писали, что украинцы не смогут пересечь границу с Польшей без страхового полиса. Он должен покрывать расходы на сумму не менее 30 000 евро и действовать от трех месяцев до года на всей территории Шенгенской зоны.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
