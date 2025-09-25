Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Два пути для украинцев за границей — Совет ЕС дал рекомендации

Два пути для украинцев за границей — Совет ЕС дал рекомендации

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 11:50
Временная защита — Совет ЕС дал официальную рекомендацию украинцам за рубежом
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Совет Европейского Союза подготовил и опубликовал рекомендации для стран-членов по скоординированному подходу к прекращению временной защиты для украинцев. Наши граждане, которые находятся за границей, должны определиться, что делать после 4 марта 2027 года.

Об этом говорится в документе, обнародованном Советом ЕС.

Реклама
Читайте также:

Решение для украинцев, которые останутся в ЕС

Временная защита для перемещенных лиц из Украины завершится в начале весны 2027 года. Нашим соотечественникам придется определиться с планами на будущее: они смогут вернуться домой или остаться в Европейском Союзе, перейдя на другой статус пребывания в ЕС.

Подготовленные рекомендации как раз определяют скоординированный подход стран-членов к поддержке украинцев в их решении после завершения срока действия временной защиты. Если человек захочет продолжить интеграцию, он сможет получить:

  • национальный вид на жительство;
  • разрешение на легальное пребывание по директивам ЕС.

В первом случае речь идет об оформлении национального статуса на основании трудоустройства, обучения, семейных обстоятельств, специальных программ для переселенцев и тому подобное. При отсутствии такого права будет альтернатива — подать заявку на легализацию пребывания по одной из трех ключевых директив ЕС:

  • 2016/801 — предусмотрена для студентов, ученых, стажеров и волонтеров;
  • 2021/1883 — подойдет высококвалифицированным работникам с опытом в IT, медицине, инженерии и других важных сферах;
  • 2024/1233 — распространяется на разные категории сотрудников и включает предоставление базовых прав.

Решение для лиц, которые вернутся в Украину

Те граждане, которые примут решение вернуться домой, смогут осуществить ознакомительные визиты (за свой счет) в Украину для оценки условий, проверки состояния своего имущества, налаживания связей с родными и друзьями. Будут разработаны четкие правила для таких поездок, чтобы достичь максимального результата.

Также предполагается введение программы добровольного возвращения с финансированием Европейского Союза. Участники получат помощь с жильем, медициной и реинтеграцией. В украинцев будет примерно год после завершения действия временной защиты на приезд домой. Логистическую поддержку окажет агентство Frontex.

Напомним, для беспрепятственного пересечения границы с Польшей украинцам нужно иметь минимальную сумму наличных. Речь идет о 75 злотых на каждый день запланированного пребывания или 300 злотых на поездку до 4 дней.

Также мы писали, что в Украине изменили правила пересечения границы для перевозчиков. Теперь заявки в модуле "18-60" ("Шлях") подают только таксисты и водители легковых авто на заказ, остальные работают через систему еЧерга.

Европейский союз граница украинцы беженцы временная защита
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации