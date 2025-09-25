Временная защита — Совет ЕС дал официальную рекомендацию украинцам за рубежом

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Совет Европейского Союза подготовил и опубликовал рекомендации для стран-членов по скоординированному подходу к прекращению временной защиты для украинцев. Наши граждане, которые находятся за границей, должны определиться, что делать после 4 марта 2027 года.

Об этом говорится в документе, обнародованном Советом ЕС.

Решение для украинцев, которые останутся в ЕС

Временная защита для перемещенных лиц из Украины завершится в начале весны 2027 года. Нашим соотечественникам придется определиться с планами на будущее: они смогут вернуться домой или остаться в Европейском Союзе, перейдя на другой статус пребывания в ЕС.

Подготовленные рекомендации как раз определяют скоординированный подход стран-членов к поддержке украинцев в их решении после завершения срока действия временной защиты. Если человек захочет продолжить интеграцию, он сможет получить:

национальный вид на жительство;

разрешение на легальное пребывание по директивам ЕС.

В первом случае речь идет об оформлении национального статуса на основании трудоустройства, обучения, семейных обстоятельств, специальных программ для переселенцев и тому подобное. При отсутствии такого права будет альтернатива — подать заявку на легализацию пребывания по одной из трех ключевых директив ЕС:

2016/801 — предусмотрена для студентов, ученых, стажеров и волонтеров;

2021/1883 — подойдет высококвалифицированным работникам с опытом в IT, медицине, инженерии и других важных сферах;

2024/1233 — распространяется на разные категории сотрудников и включает предоставление базовых прав.

Решение для лиц, которые вернутся в Украину

Те граждане, которые примут решение вернуться домой, смогут осуществить ознакомительные визиты (за свой счет) в Украину для оценки условий, проверки состояния своего имущества, налаживания связей с родными и друзьями. Будут разработаны четкие правила для таких поездок, чтобы достичь максимального результата.

Также предполагается введение программы добровольного возвращения с финансированием Европейского Союза. Участники получат помощь с жильем, медициной и реинтеграцией. В украинцев будет примерно год после завершения действия временной защиты на приезд домой. Логистическую поддержку окажет агентство Frontex.

