Зеленський пояснив, чи дозволяв Трамп удари по РФ у відповідь
Два шляхи для українців за кордоном — Рада ЄС надала рекомендації

Два шляхи для українців за кордоном — Рада ЄС надала рекомендації

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 11:50
Тимчасовий захист — Рада ЄС дала офіційну рекомендацію українцям за кордоном
Українські біженці. Фото: УНІАН

Рада Європейського Союзу підготувала та опублікувала рекомендації для країн-членів щодо скоординованого підходу до припинення тимчасового захисту для українців. Наші громадяни, які перебувають за кордоном, повинні визначитися, що робити після 4 березня 2027 року.

Про це йдеться в документі, який оприлюднила Рада ЄС.

Читайте також:

Рішення для українців, які залишаться в ЄС

Тимчасовий захист для переміщених осіб з України завершиться на початку весни 2027 року. Нашим співвітчизникам доведеться визначитися з планами на майбутнє: вони зможуть повернутися додому або залишитися в Європейському Союзі, перейшовши на інший статус перебування в ЄС.

Підготовлені рекомендації якраз визначають скоординований підхід країн-членів до підтримки українців у їх рішенні після завершення терміну дії тимчасового захисту. Якщо людина захоче продовжити інтеграцію, вона зможе отримати:

  • національний дозвіл на проживання;
  • дозвіл на легальне перебування за директивами ЄС.

У першому випадку йдеться про оформлення національного статусу на підставі працевлаштування, навчання, сімейних обставин, спеціальних програм для переселенців тощо. За відсутності такого права буде альтернатива — подати заявку на легалізацію перебування за однією з трьох ключових директив ЄС:

  • 2016/801 — передбачена для студентів, науковців, стажерів і волонтерів;
  • 2021/1883 — підійде висококваліфікованим працівникам із досвідом в ІТ, медицині, інженерії та інших важливих сферах;
  • 2024/1233 — поширюється на різні категорії співробітників і включає надання базових прав.

Рішення для осіб, які повернуться в Україну

Ті громадяни, які ухвалять рішення повернутися додому, зможуть здійснити ознайомчі візити (за власний рахунок) в Україну для оцінки умов, перевірки стану свого майна, налагодження зв’язків із рідними та друзями. Будуть розроблені чіткі правила для таких поїздок, аби досягти максимального результату.

Також передбачається запровадження програм добровільного повернення, які фінансуватиме Європейський Союз. Учасники отримають допомогу з житлом, медициною та реінтеграцією. Українці матимуть орієнтовно рік після завершення дії тимчасового захисту на приїзд додому. Логістичну підтримку надаватиме агентство Frontex.

Нагадаємо, для безперешкодного перетину кордону з Польщею українцям потрібно мати мінімальну суму готівки. Йдеться про 75 злотих на кожен день запланованого перебування або 300 злотих на поїздку до 4 днів.

Також ми писали, що в Україні змінили правила перетину кордону для перевізників. Тепер заявки в модулі "18-60" ("Шлях") подають лише таксисти й водії легкових авто на замовлення, решта працюють через систему єЧерга.

Європейський союз кордон українці біженці тимчасовий захист
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
