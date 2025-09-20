Відео
Головна Економіка Обмеження на кордоні з Польщею — без чого закрита дорога на в’їзд

Обмеження на кордоні з Польщею — без чого закрита дорога на в’їзд

Дата публікації: 20 вересня 2025 19:15
Перетин кордону з Польщею — без чого українців можуть не впустити у 2025
Співробітниця прикордонної служби. Фото: ДПСУ/Facebook

Плануючи виїзд за кордон, зокрема в Польщу, необхідно переконатися в наявності всіх обов’язкових документів. Інакше можна стикнутися з проблемою — в пункті пропуску іноземця просто розвернуть. Гарантією спокійного перебування за межами України є страховий поліс.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі Visit Ukraine.

Читайте також:

Чи потрібна страховка на кордоні

Медичний страховий поліс — це один з ключових документів для українців, які мають намір на короткий або тривалий час в’їхати в Польщу. Не важливо, яка мета подорожі — туризм, навчання або робота — відсутність цього документу на кордоні може стати підставою для відмови. Загалом страхування перевіряють при:

  • в'їзді за безвізовим режимом (в рамках Шенгенської угоди);
  • оформленні національної візи (тип D);
  • подачі документів на тимчасовий захист або карту побиту.

Існують чіткі вимоги до документу, тому невідповідність форми/тексту нерідко призводить до накладання обмеження на перетин польського кордону.

Що має бути у страховому полісі

В разі короткострокової поїздки, наприклад, для відпочинку на вихідних або здійснення закупівель, достатньо оформити поліс на 3-30 днів. Базове страхування повинно покривати екстрену медичну допомогу, госпіталізацію, оперативне втручання, транспортування та навіть репатріацію тіла після смерті.

Якщо іноземець планує в’їхати в Польщу на довше, зокрема з метою отримання тимчасового захисту, для працевлаштування, навчання чи відкриття бізнесу, то потрібен розширений поліс з такими мінімальними параметрами:

  • покриття витрат — не менше 30 000 євро;
  • термін — від трьох місяців до року;
  • дія — на всій території Шенгенської зони;
  • з можливістю продовження.

Поліс, виданий ліцензованою українською компанією з дотриманням усіх встановлених вимог (англійською чи польською мовою), приймається на кордоні. Ще бажано ретельно перевірити правильність даних у документі, термін дії свого паспорта/візи/дозволу і наявність мінімальної суми готівки (75 злотих на кожен день запланованого перебування).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців можуть не випустити за кордон через відсутність грошей, документу на підтвердження мети поїздки чи технічної довідки на авто. Найсуворіші перевірки — на польському кордоні.

Також ми писали, що українцям варто приготуватися до кількагодинних черг на кордоні з Польщею. Почалося тестування нової системи в’їзду та виїзду — EES. Вона передбачає зняття відбитків пальців і фотографування обличчя.

Польща кордон страхування документи виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
