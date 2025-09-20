Видео
Україна
Трудности на границе с Польшей — без чего закрыта дорога на въезд

Трудности на границе с Польшей — без чего закрыта дорога на въезд

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 19:15
Пересечение границы с Польшей — без чего украинцев могут не впустить в 2025
Сотрудница пограничной службы. Фото: ГПСУ/Facebook

Планируя выезд за границу, в частности в Польшу, необходимо убедиться в наличии всех обязательных документов. Иначе можно столкнуться с проблемой — в пункте пропуска иностранца просто развернут. Гарантией спокойного пребывания за пределами Украины является страховой полис.

Об этом говорится на специализированном портале Visit Ukraine.

Нужна ли страховка на границе

Медицинский страховой полис — это один из ключевых документов для украинцев, которые намерены на короткое или длительное время въехать в Польшу. Не важно, какая цель путешествия — туризм, учеба или работа — отсутствие этого документа на границе может стать основанием для отказа. В целом страхование проверяют при:

  • въезде по безвизовому режиму (в рамках Шенгенского соглашения);
  • оформлении национальной визы (тип D);
  • подаче документов на временную защиту или карту побыту.

Существуют четкие требования к документу, поэтому несоответствие формы/текста нередко приводит к наложению ограничения на пересечение польской границы.

Что должно быть в страховом полисе

В случае краткосрочной поездки, например, для отдыха на выходных или осуществления закупок, достаточно оформить полис на 3-30 дней. Базовое страхование должно покрывать экстренную медицинскую помощь, госпитализацию, оперативное вмешательство, транспортировку и даже репатриацию тела после смерти.

Если иностранец планирует въехать в Польшу на дольше, в частности с целью получения временной защиты, для трудоустройства, обучения или открытия бизнеса, то нужен расширенный полис с такими минимальными параметрами:

  • покрытие расходов — не менее 30 000 евро;
  • срок — от трех месяцев до года;
  • действие — на всей территории Шенгенской зоны;
  • с возможностью продления.

Полис, выданный лицензированной украинской компанией с соблюдением всех установленных требований (на английском или польском языке), принимается на границе. Еще желательно тщательно проверить правильность данных в документе, срок действия своего паспорта/визы/разрешения и наличие минимальной суммы (75 злотых на каждый день запланированного пребывания).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев могут не выпустить за границу из-за отсутствия денег, документа в подтверждение цели поездки или технической справки на авто. Самые строгие проверки — на польской границе.

Также мы писали, что украинцам надо приготовиться к многочасовым очередям на границе с Польшей. Началось тестирование новой системы въезда и выезда — EES. Она предусматривает снятие отпечатков пальцев и фотографирование лица.

Польша граница страхование документы выезд за границу
