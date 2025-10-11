Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мінімальна сума для в'їзду в Україну — скільки грошей треба мати

Мінімальна сума для в'їзду в Україну — скільки грошей треба мати

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 16:20
Перетин кордону України — яку мінімальну суму готівки треба мати і кого перевіряють
Гроші в руках. Фото: УНІАН

Іноземці, які планують перетнути кордон з Україною, мають переконатися в наявності достатнього фінансового забезпечення. Без грошей у гаманці в’їзд стане проблематичним, оскільки співробітники пункту пропуску можуть відмовити людині в проходженні кордону.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які мінімальну суму готівки треба мати іноземцям.

Реклама
Читайте також:

Мінімальна сума для в’їзду в Україну

Щоб переконатися в достатній платоспроможності іноземця, який хоче перетнути український кордон, співробітники пункту пропуску перевіряють наявність мінімального грошового забезпечення. Така вимога прописана у статті 9 Закону "Про прикордонний контроль":

"Процедура здійснення контролю другої лінії проводиться за результатами аналізу та оцінки ризиків під час виконання процедури контролю першої лінії, та передбачає з'ясування наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування".

Мінімальна сума готівки визначена постановою Кабінету Міністрів від 4 грудня 2013 року № 884. В документі йдеться, що іноземці та особи без громадянства повинні мати кошти в 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць. У 2025 році ця сума становить 60 560 грн (3 028 грн х 20).

Звісно, далеко не всі іноземці планують перебувати в Україні місяць. Якщо термін менший, то потрібно здійснити перерахунок мінімально допустимої суми за формулою: 60 560 грн поділити на 30 і помножити на кількість днів (плюс 5 додаткових).

Наприклад, для тижневої поїздки необхідно запастися такою сумою: 60 560 : 30 х 12 (7 днів у тижні плюс 5 додаткових) = 24 224 грн. Відсутність мінімального грошового забезпечення може стати причиною для відмови в перетині державного кордону України.

Які документи треба взяти в поїздку

Щоб підтвердити свою платоспроможність, достатньо показати готівку в гривні чи будь-якій іноземній валюті. Якщо сума не дотягує до мінімальної, допомогти в перетині кордону можуть такі документи:

  • бронювання/оренда житла;
  • попередня оплата харчування;
  • договір на туристичне обслуговування (ваучер);
  • гарантійний лист приймаючої сторони щодо взяття зобов’язань зі сплати всіх витрат іноземця.

До речі, прикордонники не завжди перевіряють наявність готівки. Такий контроль не передбачений для біженців і переміщених осіб, іноземців із гуманітарними місіями, а також для людей, мета подорожі яких — гостювання в друзів/родичів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, тимчасовий захист для українців завершиться 4 березня 2027 року. Рада ЄС підготувала рекомендації щодо скоординованого підходу до підтримки біженців у їх планах на майбутнє.

Також ми писали, що українці не зможуть перетнути кордон із Польщею без страхового поліса. Він має покриття витрати на суму не менше 30 000 євро і діяти від трьох місяців до року на всій території Шенгенської зони.

кордон гроші прикордонники іноземці документи
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації