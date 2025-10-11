Перетин кордону України — яку мінімальну суму готівки треба мати і кого перевіряють

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Іноземці, які планують перетнути кордон з Україною, мають переконатися в наявності достатнього фінансового забезпечення. Без грошей у гаманці в’їзд стане проблематичним, оскільки співробітники пункту пропуску можуть відмовити людині в проходженні кордону.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які мінімальну суму готівки треба мати іноземцям.

Мінімальна сума для в’їзду в Україну

Щоб переконатися в достатній платоспроможності іноземця, який хоче перетнути український кордон, співробітники пункту пропуску перевіряють наявність мінімального грошового забезпечення. Така вимога прописана у статті 9 Закону "Про прикордонний контроль":

"Процедура здійснення контролю другої лінії проводиться за результатами аналізу та оцінки ризиків під час виконання процедури контролю першої лінії, та передбачає з'ясування наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування".

Мінімальна сума готівки визначена постановою Кабінету Міністрів від 4 грудня 2013 року № 884. В документі йдеться, що іноземці та особи без громадянства повинні мати кошти в 20-кратному розмірі прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць. У 2025 році ця сума становить 60 560 грн (3 028 грн х 20).

Звісно, далеко не всі іноземці планують перебувати в Україні місяць. Якщо термін менший, то потрібно здійснити перерахунок мінімально допустимої суми за формулою: 60 560 грн поділити на 30 і помножити на кількість днів (плюс 5 додаткових).

Наприклад, для тижневої поїздки необхідно запастися такою сумою: 60 560 : 30 х 12 (7 днів у тижні плюс 5 додаткових) = 24 224 грн. Відсутність мінімального грошового забезпечення може стати причиною для відмови в перетині державного кордону України.

Які документи треба взяти в поїздку

Щоб підтвердити свою платоспроможність, достатньо показати готівку в гривні чи будь-якій іноземній валюті. Якщо сума не дотягує до мінімальної, допомогти в перетині кордону можуть такі документи:

бронювання/оренда житла;

попередня оплата харчування;

договір на туристичне обслуговування (ваучер);

гарантійний лист приймаючої сторони щодо взяття зобов’язань зі сплати всіх витрат іноземця.

До речі, прикордонники не завжди перевіряють наявність готівки. Такий контроль не передбачений для біженців і переміщених осіб, іноземців із гуманітарними місіями, а також для людей, мета подорожі яких — гостювання в друзів/родичів.

Що ще варто знати українцям

