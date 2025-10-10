Відео
Робота у Польщі — в яких воєводствах рівень безробіття найменший

Робота у Польщі — в яких воєводствах рівень безробіття найменший

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 06:47
Ринок праці у Польщі — в яких воєводствах найвищі та найменші шанси знайти роботу у 2025
Люди працюють в офісі. Фото: УНІАН

За інформацією Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, у вересні 2025 року показник безробіття в країні становив 5,6%. Хоча це трохи більше, ніж у серпні (5,5%), Польща продовжує утримувати один із найнижчих рівнів безробіття серед держав Європейського Союзу.

Про те, в яких воєводствах Польщі найкраща ситуація з роботою у 2025 році, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

Читайте також:

Де у Польщі найменший та найбільший рівень безробіття 

Рівень безробіття відображає частку економічно активного населення, яке наразі не працевлаштоване, але активно шукає роботу. Цей показник допомагає оцінити стан ринку праці та загальну економічну ситуацію в окремо взятих державах. 

За останніми оцінками Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, наприкінці вересня 2025 року у службах зайнятості було зареєстровано 867 600 безробітних. Серед воєводств ситуація така:

  • найнижчий рівень безробіття спостерігався у Великопольському воєводстві — 3,5%;
  • найвищий рівень безробіття зафіксовано у Підкарпатському воєводстві — 9%.

Яке місце за рівнем безробіття посідає Польща серед країн ЄС

За даними Євростату, показники безробіття трохи відрізняються від національної статистики. Попри невелике зростання, Польща залишається серед країн ЄС із найменшою кількістю безробітних. 

У серпні 2025 року рівень безробіття за даними Євростату складав 3,2%, що поставило Польщу на один щабель із Чехією. Нижчий рівень безробіття був лише на Мальті та в Словенії — по 2,9%. Для порівняння, середній рівень безробіття у ЄС становив 5,9%, а в єврозоні — 6,3%.

Раніше ми писали, що щоб безперешкодно перетнути кордон, зокрема до Польщі, українці мають дотримуватися всіх правил. Інакше можна надовго застрягти в черзі та повернутися додому.

Також ми розповідали, що банки Польщі уважно відстежують фінансові операції клієнтів. Особливу увагу привертають великі зняття готівки або значні перекази на рахунок. У таких випадках банк проводить перевірку, щоб переконатися в законності транзакцій.

Польща робота безробіття ринок праці українці в Польщі
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
