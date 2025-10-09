Відео
Головна Економіка Перекази в Польщі — через які суми банки починають перевірку

Перекази в Польщі — через які суми банки починають перевірку

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 15:20
Фінансовий контроль у Польщі — за які дії банки починають перевірку у 2025 році
Польські злоті. Фото: Pixabay

Банки в Польщі уважно стежать за фінансовими операціями своїх клієнтів. Увагу вони можуть звернути не лише тоді, коли людина знімає велику суму готівки у банкоматі, але й у разі надходження значного переказу на її рахунок. У таких ситуаціях фінансова установа зазвичай ініціює перевірку, щоб переконатися, що операція є законною.

Про те, за які дії банки в Польщі починають перевірку клієнтів, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

Читайте також:

Через яку суму грошей у банку можуть виникнути запитання

Поповнення рахунку на велику суму може викликати настороженість банку. Якщо розмір внесення перевищує еквівалент 15 тисяч євро (близько 723 тис. грн), банк зобов’язаний поінформувати про це Національну податкову адміністрацію. 

Така вимога прямо передбачена Законом про запобігання відмиванню коштів. Це означає, що навіть якщо операція не здається підозрілою, але перевищує зазначений поріг, банк усе одно має повідомити відповідальні органи.

Чому ще банки Польщі повинні проводити перевірку

Втім, перевірка може бути розпочата й за інших обставин. Наприклад, якщо фінансові операції не відповідають звичній поведінці клієнта. Простіше кажучи, коли людина, яка раніше зрідка користувалася банкоматом для внесення готівки, раптом починає робити це щодня, банк обов’язково зверне увагу на таку активність і може розпочати перевірку. 

Те саме стосується раптового збільшення обсягу переказів або зміни джерел надходження коштів. Якщо ж сума переказу чи зарахування власних коштів не перевищує еквівалент 15 тисяч євро, банк не зобов’язаний повідомляти податкові органи. Однак остаточне рішення ухвалюється самою фінансовою установою. 

Якщо операція здається підозрілою або викликає сумніви, банк має право провести додаткову перевірку або навіть тимчасово заблокувати рахунок до з’ясування всіх обставин. Фінансові установи зобов’язані повідомляти податкову службу про підозрілі транзакції у таких випадках:

  • здійснення одного великого переказу;
  • незвичні або сумнівні призначення платежів;
  • часті перекази менших сум, які разом складають значну суму.

Також підозру може викликати надходження коштів від різних відправників на схожі суми. Це може вказувати на приховану підприємницьку діяльність.

Раніше ми писали, що у жовтні 2025 року частині українців можуть обмежити виїзд за кордон не через документи чи митні порушення, а через нестачу готівки — без достатньої суми грошей можуть не випустити.

Також ми розповідали, що середній клас у Польщі переважно працює в державних і приватних структурах — в офісах, сфері послуг, торгівлі, освіті, медицині, технологіях і фінансах. Основна частина таких працівників живе у великих та середніх містах і має середню чи вищу освіту.

Польща гроші банки перевірки фінанси
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
