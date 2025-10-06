Відео
Україна
До 2000 злотих штрафу — за що каратимуть українців у Польщі

До 2000 злотих штрафу — за що каратимуть українців у Польщі

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 14:47
Українцям в Польщі потрібно замінити один документ — за що штрафуватимуть із жовтня 2025 року
Людина тримає 100 злотих. Фото: Pexels

З 1 жовтня 2025 року українські водійські посвідчення втратять чинність для громадян України, які перебувають у Польщі понад 180 днів. Ті, хто не обміняє українські права на польські, ризикують отримати штраф. 

Про те, який штраф можуть отримати українці в Польщі через водійські права з жовтня 2025 року, розповіли на сайті "EnableMe UA".

Читайте також:

Чому можна отримати штраф через водійські права в Польщі

Це пов’язано із завершенням дії постанови, яка дозволяла українським біженцям користуватися національними водійськими документами без обов’язкового переоформлення. Відповідно до нових правил, українці, які проживають у Польщі понад пів року, повинні мати польські права. 

Ігнорування цього положення прирівнюється до керування автомобілем без водійського посвідчення, що тягне за собою штраф до 2 000 злотих (приблизно 22 700 грн).

Як українцям отримати польські права

Українці можуть замінити свої права на польські без проходження повного курсу, якщо:

  • посвідчення водія дійсне;
  • документ виданий Україною, яка входить до Віденської конвенції про дорожній рух;
  • особа легально перебуває в Польщі та може підтвердити проживання понад 185 днів.

Процедура обміну відбувається за таким алгоритмом:

  1. Звернутися до Urzędu Miasta або Starostwa Powiatowego за місцем проживання.
  2. Подати заяву разом із такими документами: українське водійське посвідчення (оригінал), переклад присяжного перекладача, підтвердження легального перебування (PESEL, karta pobytu тощо) та медичну довідку від польського лікаря.
  3. Сплатити адміністративний збір (близько 100 злотих).
  4. Очікувати на виготовлення польських прав (зазвичай 2–3 місяці).

У деяких випадках органи можуть вимагати складання теоретичного іспиту, особливо якщо між українським та польським законодавством є відмінності.

Якщо обмін неможливий (наприклад, через відсутність дійсних українських прав), потрібно пройти курси у польській автошколі та скласти два іспити у Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD):

  • теоретичний іспит (знання правил дорожнього руху);
  • практичний іспит (керування автомобілем у місті).

Вартість навчання коливається від 2 500 до 3 500 злотих (від 28 350 до 39 700 грн), залежно від міста.

Раніше ми писали, що для безперешкодного перетину кордону, зокрема до Польщі, українці мають дотримуватися всіх правил. Інакше доведеться довго стояти в черзі й повертатися додому.

Також ми розповідали, що середній клас є основою соціальної структури розвинутих країн, але його чисельність, сфери роботи та зарплати відрізняються. Новини.LIVE дізналися, який рівень доходу дозволяє вважатися середнім класом в Україні та Польщі.

Польща штрафи водійське посвідчення штраф у Польщі українці в Польщі права
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
