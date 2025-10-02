Перетин кордону з Польщею — через що українців можуть не пропустити в жовтні

Пункт пропуску на кордоні з Польщею. Фото: Google Maps

Аби безперешкодно виїхати за кордон, зокрема в Польщу, українці повинні дотримуватися всіх вимог і правил. Інакше доведеться довго простояти в черзі, а потім розвернутися і повернутися додому. Такий ризик існує в разі недотримання чинних норм.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому українців можуть не пустити в Польщу.

Реклама

Читайте також:

Кого не пустять в Польщу у жовтні 2025

Причин для відмови існує багато. Найпоширеніша — проблеми з документами. Наприклад, прострочення біометричного паспорта/візи або відсутність медичного страхування. Дійсно, без поліса українцям немає що робити в пункті пропуску, адже польські прикордонники прискіпливо ставляться до встановлених вимог.

Навіть якщо паспортний контроль вдалося пройти успішно, не варто завчасно радіти, бо підступ може чекати далі. Дуже часто іноземцям відмовляють у в’їзді через нестачу готівкових коштів. Необхідно мати принаймні мінімальну суму на кордоні, аби довести власну платоспроможність. У 2025 році це 75 злотих на кожен день запланованого перебування.

Ще одна підстава заборонити подальший рух криється в минулому. Якщо раніше українець порушив міграційне законодавство в минулому чи спровокував депортацію з будь-якої держави Європейського Союзу, то, вірогідно, дані про нього внесли в Шенгенську інформаційну систему SIS. Це реєстр небажаних до в’їзду осіб.

Нове правило перетину кордонів ЄС

У жовтні 2025 року з’явиться нова причина недопуску. Нарешті відбудеться запуск системи в’їзду/виїзду EES (Entry/Exit System), яка передбачає автоматичне фіксування всіх випадків перетину зовнішніх кордонів ЄС. Це відбуватиметься за допомогою зібраних біометричних даних мандрівників із третіх країн.

Як уточнили в Департаменті консульської служби МЗС України, штампи в паспорті замінять цифровою реєстрацією. В пунктах пропуску будуть збирати відбитки пальців і фотографувати обличчя для внесення в базу. Це може спричинити затримки та запізнення рейсів, але з часом ситуація нормалізується, а перетин кордону пришвидшиться.

Таким чином, всі пасажири транспортних засобів будуть зобов’язані виходити з автомобілів для проходження нового контролю. А якщо людина відмовиться здати біометричні дані, її не пропустять на територію Європейського Союзу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найменш завантаженими пунктами пропуску на кордоні з Польщею є Нижанковичі та Смільниця. Набагато швидше пройти перевірку вдасться вночі, водночас у вихідні черги традиційно великі.

Також ми писали, що в Польщі рівень життя залежить від доходу і потреб. У 2025 році одинока людина з доходом від 7-8 тис. злотих може жити без обмежень, а сім’ї з дитиною потрібно від 12-14 тис. злотих.