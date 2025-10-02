Видео
Пересечение границы в октябре — кому могут закрыть въезд в Польшу

Пересечение границы в октябре — кому могут закрыть въезд в Польшу

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 18:15
Пересечение границы с Польшей — из-за чего украинцев могут не пропустить в октябре
Пункт пропуска на границе с Польшей. Фото: Google Maps

Чтобы беспрепятственно выехать за границу, в частности в Польшу, украинцы должны соблюдать все требования и правила. Иначе придется долго простоять в очереди, а потом развернуться и вернуться домой. Такой риск существует в случае несоблюдения действующих норм.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему украинцев могут не пустить в Польшу.

Читайте также:

Кого не пустят в Польшу в октябре 2025

Причин для отказа существует много. Самая распространенная — проблемы с документами. Например, просрочка биометрического паспорта/визы или отсутствие медицинской страховки. Действительно, без полиса украинцам нечего делать в пункте пропуска, ведь польские пограничники придирчиво относятся к установленным требованиям.

Даже если паспортный контроль удалось пройти успешно, не стоит раньше времени радоваться, так как подвох может поджидать дальше. Очень часто иностранцам отказывают во въезде из-за недостатка наличных денег. Необходимо иметь хотя бы минимальную сумму на границе, дабы доказать собственную платежеспособность. В 2025 году это 75 злотых на каждый день запланированного пребывания.

Еще одно основание запретить дальнейшее движение кроется в прошлом. Если раньше украинец нарушил миграционное законодательство или спровоцировал депортацию из любого государства Европейского Союза, то, вероятно, данные о нем внесли в Шенгенскую информационную систему SIS. Это реестр нежелательных к въезду лиц.

Новое правило пересечения границ ЕС

В октябре 2025 года появится новая причина недопуска. Наконец состоится запуск системы въезда/выезда EES (Entry/Exit System), которая предусматривает автоматическое фиксирование всех случаев пересечения внешних границ ЕС. Это будет происходить с помощью собранных биометрических данных путешественников из третьих стран.

Как уточнили в Департаменте консульской службы МИД Украины, штампы в паспорте заменят цифровой регистрацией. В пунктах пропуска будут собирать отпечатки пальцев и фотографировать лица для внесения в базу. Это может вызвать задержки и опоздания рейсов, но со временем ситуация нормализуется, а пересечение границы ускорится.

Таким образом, все пассажиры транспортных средств будут обязаны выходить из автомобилей для прохождения нового контроля. А если человек откажется сдать биометрические данные, его не пропустят на территорию Европейского Союза.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, наименее загруженными пунктами пропуска на границе с Польшей являются Нижанковичи и Смильница. Гораздо быстрее пройти проверку удастся ночью, однако в выходные очереди традиционно больше.

Также мы писали, что в Польше уровень жизни зависит от дохода и потребностей. В 2025 году одинокий человек с доходом от 7-8 тыс. злотых может жить без ограничений, а семье с ребенком нужно от 12-14 тыс. злотых.

Польша граница правила украинцы в Польше выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
