Жизнь в Польше — какой месячный доход гарантирует комфорт в 2025

Жизнь в Польше — какой месячный доход гарантирует комфорт в 2025

ru
Дата публикации 1 октября 2025 08:20
Комфортная сумма для жизни в Польше — сколько нужно зарабатывать в 2025
Человек достает доллары из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В каждой стране существует свой уровень жизни и разные представления о достатке. Поэтому ответ на вопрос, сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы не испытывать финансовых ограничений, зависит от многих факторов, в частности от образа жизни, семейного положения и личных потребностей.

О том, сколько денег нужно для комфортной жизни в Польше в 2025 году, сайту Новини.LIVE рассказала польская финансистка Марта Каминская.

Читайте также:

Сколько денег нужно одному взрослому и семье с ребенком

В 2025 году минимальная заработная плата в Польше составляет примерно 4 600 злотых брутто. После вычета налогов и взносов "на руки" это составит около 3 300 злотых, или примерно 903 доллара (37 171 грн).

Средний чистый доход в Польше находится в пределах 6 000-7 000 злотых в месяц, что примерно соответствует 1 900 долларов (78 212 грн).

По словам эксперта, чтобы жить без финансовых ограничений, в 2025 году достаточно зарабатывать:

  • для одинокого человека — от 7 000 до 8 000 злотых в месяц, что примерно равно 2 200 долларов (90 561 грн);
  • для семьи с одним ребенком — от 12 000 до 14 000 злотых в месяц, или около 3 800 долларов (156 425 грн).

Как меняются потребности, если в семье двое детей

Если в семье двое детей, для полноценной жизни, включая возможность отдыха и накопления сбережений, нужен доход в пределах 16 000-18 000 злотых в месяц, что составляет почти 5 000 долларов (205 822 грн).

"В Украине базовые расходы ниже, но и зарплаты в среднем значительно меньше. В Польше уровень расходов выше, но и возможности заработка позволяют покрывать эти расходы и формировать сбережения", — подчеркнула Марта Каминская.

Она также добавила, что для того, чтобы жить в любой стране без ограничений, доход должен в 2-3 раза превышать среднюю зарплату. Это правило актуально для большинства государств, ведь только благодаря доходу, значительно превышающему средний, можно обеспечить себе комфортную жизнь, накопления и финансовую безопасность.

Ранее мы писали, что удобно иметь небольшой запас наличных — во время сбоев в банковских сервисах или отключения электричества. Однако в условиях регулярных обстрелов хранить дома большие средства опасно.

Также мы рассказывали, что большинство украинцев мечтает о спокойной старости без финансовых проблем. Размер нужных сбережений у каждого разный, но начинать формировать пенсионный капитал стоит заблаговременно. Это позволит встретить преклонный возраст в комфорте, а не в постоянной борьбе за существование.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
