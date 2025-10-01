Комфортна сума для життя в Польщі — скільки потрібно заробляти у 2025

Людина дістає долари з гаманця. Фото: Новини.LIVE

У кожній країні існує свій рівень життя та різні уявлення про достаток. Тому відповідь на питання, скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб не відчувати фінансових обмежень, залежить від багатьох чинників, зокрема від способу життя, сімейного стану та особистих потреб.

Про те, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Польщі у 2025 році, сайту Новини.LIVE розповіла польська фінансистка Марта Камінська.

Реклама

Читайте також:

Скільки грошей потрібно одному дорослому та сім'ї з дитиною

У 2025 році мінімальна заробітна плата в Польщі становить приблизно 4 600 злотих брутто. Після вирахування податків та внесків "на руки" це складе близько 3 300 злотих, або приблизно 903 долари (37 171 грн).

Середній чистий дохід у Польщі знаходиться в межах 6 000–7 000 злотих на місяць, що приблизно відповідає 1 900 доларів (78 212 грн).

За словами експертки, щоб жити без жодних фінансових обмежень, у 2025 році достатньо заробляти:

для одинокої людини — від 7 000 до 8 000 злотих на місяць, що приблизно дорівнює 2 200 доларів (90 561 грн) ;

— від 7 000 до 8 000 злотих на місяць, що приблизно дорівнює ; для сім’ї з однією дитиною — від 12 000 до 14 000 злотих на місяць, або близько 3 800 доларів (156 425 грн).

Як змінюються потреби, якщо в сім'ї двоє дітей

Якщо у сім’ї двоє дітей, для повноцінного життя, включаючи можливість відпочинку та накопичення заощаджень, потрібен дохід у межах 16 000–18 000 злотих на місяць, що становить майже 5 000 доларів (205 822 грн).

"В Україні базові витрати нижчі, але й зарплати в середньому значно менші. У Польщі рівень витрат вищий, але й можливості заробітку дають змогу покривати ці витрати та формувати заощадження", — підкреслила Марта Камінська.

Вона також додала, що для того, щоб жити в будь-якій країні без обмежень, дохід повинен у 2–3 рази перевищувати середню зарплату. Це правило актуальне для більшості держав, адже лише завдяки доходу, що значно перевищує середній, можна забезпечити собі комфортне життя, накопичення та фінансову безпеку.

Раніше ми писали, що зручно мати невеликий запас готівки — під час збоїв у банківських сервісах чи відключення електрики. Проте в умовах регулярних обстрілів зберігати вдома великі кошти небезпечно.

Також ми розповідали, що більшість українців мріє про спокійну старість без фінансових проблем. Розмір потрібних заощаджень у кожного різний, але починати формувати пенсійний капітал варто завчасно. Це дозволить зустріти похилий вік у комфорті, а не в постійній боротьбі за існування.