Головна Економіка Життя в Польщі — який місячний дохід гарантує комфорт у 2025

Життя в Польщі — який місячний дохід гарантує комфорт у 2025

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 08:20
Комфортна сума для життя в Польщі — скільки потрібно заробляти у 2025
Людина дістає долари з гаманця. Фото: Новини.LIVE

У кожній країні існує свій рівень життя та різні уявлення про достаток. Тому відповідь на питання, скільки потрібно заробляти в Польщі, щоб не відчувати фінансових обмежень, залежить від багатьох чинників, зокрема від способу життя, сімейного стану та особистих потреб.

Про те, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Польщі у 2025 році, сайту Новини.LIVE розповіла польська фінансистка Марта Камінська.

Скільки грошей потрібно одному дорослому та сім'ї з дитиною

У 2025 році мінімальна заробітна плата в Польщі становить приблизно 4 600 злотих брутто. Після вирахування податків та внесків "на руки" це складе близько 3 300 злотих, або приблизно 903 долари (37 171 грн)

Середній чистий дохід у Польщі знаходиться в межах 6 000–7 000 злотих на місяць, що приблизно відповідає 1 900 доларів (78 212 грн).

За словами експертки, щоб жити без жодних фінансових обмежень, у 2025 році достатньо заробляти:

  • для одинокої людини — від 7 000 до 8 000 злотих на місяць, що приблизно дорівнює 2 200 доларів (90 561 грн)
  • для сім’ї з однією дитиною — від 12 000 до 14 000 злотих на місяць, або близько 3 800 доларів (156 425 грн).

Як змінюються потреби, якщо в сім'ї двоє дітей

Якщо у сім’ї двоє дітей, для повноцінного життя, включаючи можливість відпочинку та накопичення заощаджень, потрібен дохід у межах 16 000–18 000 злотих на місяць, що становить майже 5 000 доларів (205 822 грн).

"В Україні базові витрати нижчі, але й зарплати в середньому значно менші. У Польщі рівень витрат вищий, але й можливості заробітку дають змогу покривати ці витрати та формувати заощадження", — підкреслила Марта Камінська.

Вона також додала, що для того, щоб жити в будь-якій країні без обмежень, дохід повинен у 2–3 рази перевищувати середню зарплату. Це правило актуальне для більшості держав, адже лише завдяки доходу, що значно перевищує середній, можна забезпечити собі комфортне життя, накопичення та фінансову безпеку.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
