Фінанси під час війни — яку суму готівки безпечно тримати вдома при доході до 100 тис. грн

Мати під рукою запас готівки завжди зручно. Під час відключення світла чи технічних проблем із банківськими додатками саме паперові гроші можуть стати справжнім порятунком. Але у нинішніх умовах, коли ворог регулярно обстрілює українські міста, тримати вдома великі суми не радять.

Про те, яку суму готівки можна зберігати вдома при доході до 100 тис. грн на місяць, в коментарі Новини.LIVE розповіла фінансова радниця Олена Коник.

Яку суму готівки експерти радять тримати вдома

За її словами, українцям потрібно визначитися із сумою, яку варто мати в гаманці чи вдома, щоб почуватися впевнено, але водночас не наражати себе на ризики. Йдеться не про заощадження чи фінансову подушку, а саме про так званий "резервний грошовий запас".

Олена Коник розповіла, що більшість українців тримають у домі кошти, розраховані на кілька днів — зазвичай від трьох до семи. Їх витрачають переважно на продукти, транспорт та інші щоденні потреби. Однак експертка радить мати більший резерв.

"Загалом краще тримати запас готівки, що дорівнює 1–1,5 місячних витрат сім’ї. Усе, що вище — переводити на банківські рахунки, депозити чи розподіляти у різні фінансові інструменти", — переконана експертка.

Скільки готівки тримати вдома при доході до 100 тис. грн

Олена Коник уточнила, що для українців, у яких місячний дохід не перевищує 100 тис. грн, сума готівки вдома може варіюватись в таких межах:

Максимальна сума — 30–40 тисяч гривень. Мінімальна сума — 7–10 тисяч гривень. Вона допоможе швидко розв'язувати повсякденні питання у випадку збоїв у банківській системі чи відсутності зв’язку.

"Ефективними місцями для сховку готівки є сейф, або у наших реаліях — вогнетривкі сховища, які можуть врятувати й готівку, і документи або коштовності у випадку пожежі", — зазначає фінансова консультантка.

Якщо сейфа немає, експертка радить поділити гроші на кілька частин та сховати у різних непомітних місцях. І головне — нікому не розповідати, де саме вони лежать.

