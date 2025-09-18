Скільки готівки тримати вдома, якщо ви заробляєте до 40 тис. грн

Дівчина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Завжди зручно мати трохи готівки вдома. Вона допомагає у непередбачених ситуаціях, наприклад, коли немає електрики або не працюють банківські додатки. Але зберігати великі суми готівки українцям небезпечно, особливо в умовах, коли обстріли цивільних міст відбуваються ледь не щодня.

Про те, яку суму готівки можна зберігати вдома українцям, у яких дохід не перевищує 40 тис. грн на місяць, з сайтом Новини.LIVE поділилась фінансова консультантка Олена Коник.

Чому не варто всі гроші тримати вдома в готівковій формі

Вона пояснила, що важливо знайти оптимальний баланс, адже грошей має бути вдома стільки, щоб це було і зручно, і безпечно. Йдеться про своєрідну "тривожну грошову валізку", а не про повноцінну фінансову подушку безпеки.

"Загалом краще тримати запас готівки, що дорівнює 1–1,5 місячних витрат сім’ї", — переконана експертка з фінансів.

Решту коштів краще переводити на банківські рахунки, депозити або розподіляти по різних фінансових інструментах.

Скільки готівки тримати вдома при доході до 40 тис. грн на місяць

За словами Олени Коник, мінімальна сума для термінових потреб становить 4–5 тисяч гривень. Максимальна — 15–20 тисяч гривень.

За її словами, щоб безпечно зберігати гроші вдома найбільш надійним варіантом є сейф або, в умовах нашої реальності, вогнетривке сховище, яке у разі пожежі захистить ваші:

гроші;

документи;

коштовності.

Якщо сейфа немає, можна розподілити кошти по кількох прихованих місцях, які не будуть привертати увагу. І, звичайно, не варто розкривати нікому, де саме ви тримаєте готівку.

