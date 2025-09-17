Батьківство в Україні — скільки грошей на місяць потрібно, щоб забезпечити дитину до 5 років

Хлопчик стрибає в калюжі. Фото: Pexels

Питання витрат на дитину виникає майже в кожній родині одразу після її народження. Адже батьки прагнуть дати малюкові найкраще: від якісного харчування й одягу до можливостей для розвитку та теплих спогадів.

Про те, скільки грошей потрібно заробляти в Україні, аби забезпечити всім необхідним дитину віком до п'яти років, у коментарі сайту Новини.LIVE розповіли психологиня Любов Земельська та фінансова консультантка Олена Коник.

Скільки грошей потрібно, щоб забезпечити дитину у 2025 році

Психологиня Любов Земельська наголошує, що у всіх сімей різні фінансові можливості. Хтось обмежується лише найнеобхіднішим, інші змушені брати кредити, а дехто намагається "компенсувати" увагу дорогими подарунками чи дозвіллям.

"Однак насправді батькам важливо знайти у цьому питанні баланс. І з одного боку, дати дитині все необхідне для розвитку, а з іншого — не заганяти сім’ю у фінансову пастку", — додала експертка.

Фінансова консультантка Олена Коник пояснює, що в ранньому віці основні витрати йдуть на:

одяг;

іграшки;

підгузки;

харчування;

дитячий садок;

медичний догляд.

За її словами, мінімальний бюджет, який варто планувати, становить 8–12 тисяч гривень на місяць. Для додаткових занять — гуртків, плавання, логопеда, а також якісних іграшок та одягу потрібно ще 5–7 тисяч гривень.

Проте, за словами психологині, для малюків у перші роки важливіші не речі, а відчуття безпеки та час із батьками. Жодні іграшки не замінять прогулянки, спільні ігри чи читання книжок.

Що ще експерти радять батькам

Фахівці радять подбати про фінансову подушку ще до народження дитини. Навіть відкладені 10% доходу щомісяця допоможе покрити непередбачувані витрати, наприклад лікування чи навчання. Також важливо навчитися відрізняти бажання від реальних потреб і пояснювати це дитині.

Інвестувати краще не у брендові речі, які швидко втрачають актуальність, а у розвиток — курси іноземних мов, заняття з програмування чи творчі гуртки. Не менш важливим є виховання фінансової грамотності.

Дитині варто пояснювати, що гроші — це результат праці, а не щось, що з’являється саме собою. І, звісно, не забувати про баланс: час, проведений разом із батьками, увага, підтримка й турбота часто цінніші за будь-які матеріальні речі.

