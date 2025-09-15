Достатній бюджет у 2025 — скільки потрібно заробляти парі для комфортного життя в Україні

Жінка тримає гривні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уявлення про комфортне життя в кожного своє. Для когось воно означає лише закриття базових потреб, а для інших — можливість відкладати гроші на подорожі, навчання чи інші потреби. Тож часто виникає питання, скільки потрібно заробляти двом дорослим в Україні, щоб не "рахувати кожну копійку".

Про те, скільки потрібно заробляти парі для комфортного життя в Україні у 2025 році, з сайтом Новини.LIVE поділився фінансовий консультант Іван Осипенко.

Скільки потрібно отримувати на місяць двом дорослим в Україні

За його словами, набір основних витрат у більшості родин приблизно однаковий, незалежно від рівня доходу:

освіта;

медицина;

транспорт;

харчові продукти;

побутові потреби та дозвілля;

оплата житла й комунальних послуг.

Водночас, за його словами, витрати суттєво залежать від місцевості. Життя у великому місті обходиться приблизно на 30% дорожче, ніж у невеликих містах.

Експерт розповів, що оптимальним варіантом для подружжя є спільний бюджет. Це дозволяє раціональніше розподіляти витрати, адже житло та комунальні послуги оплачуються разом.

"Комфортний рівень доходу для сім'ї, що складається з двох дорослих людей, складає приблизно 70–80 тисяч гривень", — переконаний Осипенко.

Він пояснив, що цього вистачить на збалансовані витрати, накопичення на великі покупки — наприклад, ремонт чи побутову техніку, формування фінансової подушки й відсутність жорстких обмежень

Як змінюються потреби сім'ї з появою дитини

Поява дитини суттєво змінює сімейний бюджет. До стандартних витрат додаються харчування, одяг, медичне обслуговування, дитсадок або школа, а також розваги й розвиток дитини.

За словами експерта, для того, щоб родина з дитиною почувалася комфортно, необхідний місячний дохід у межах 90–110 тисяч гривень. Такий рівень доходів дозволяє забезпечити дитині якісну освіту, гуртки, сімейні подорожі та накопичення на майбутні потреби.

Раніше ми писали, що війна в Україні змусила багатьох радикально переглянути свої витрати. Коли значна частина доходів витрачається на житло та продукти, вміння грамотно керувати фінансами стає надзвичайно актуальним.

Також ми розповідали, що для покриття базових потреб однієї людини, щомісяця потрібно заробляти приблизно 15–20 тисяч гривень. Цього достатньо лише для того, щоб жити без боргів, але про заощадження чи додаткові витрати доведеться забути.