Главная Экономика Комфортная жизнь двоих в Украине — сколько надо зарабатывать

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 12:10
Достаточный бюджет в 2025 — сколько нужно зарабатывать паре для комфортной жизни в Украине
Женщина держит гривны. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Представление о комфортной жизни у каждого свое. Для кого-то оно означает лишь закрытие базовых потребностей, а для других — возможность откладывать деньги на путешествия, обучение или другие нужды. Поэтому часто возникает вопрос, сколько нужно зарабатывать двум взрослым в Украине, чтобы не "считать каждую копейку".

О том, сколько нужно зарабатывать паре для комфортной жизни в Украине в 2025 году, с сайтом Новини.LIVE поделился финансовый консультант Иван Осипенко.

Сколько нужно получать в месяц двум взрослым в Украине

По его словам, набор основных расходов у большинства семей примерно одинаковый, независимо от уровня дохода:

  • образование;
  • медицина;
  • транспорт;
  • продукты питания;
  • бытовые нужды и досуг;
  • оплата жилья и коммунальных услуг.

В то же время, по его словам, расходы существенно зависят от местности. Жизнь в большом городе обходится примерно на 30% дороже, чем в небольших городах.

Эксперт рассказал, что оптимальным вариантом для супругов является совместный бюджет. Это позволяет рациональнее распределять расходы, ведь жилье и коммунальные услуги оплачиваются вместе.

"Комфортный уровень дохода для семьи, состоящей из двух взрослых людей, составляет примерно 70-80 тысяч гривен", — убежден Осипенко.

Он пояснил, что этого хватит на сбалансированные расходы, накопления на крупные покупки — например, ремонт или бытовую технику, формирование финансовой подушки и отсутствие жестких ограничений

Как меняются потребности семьи с появлением ребенка

Появление ребенка существенно меняет семейный бюджет. К стандартным расходам добавляются питание, одежда, медицинское обслуживание, детский сад или школа, а также развлечения и развитие ребенка.

По словам эксперта, для того, чтобы семья с ребенком чувствовала себя комфортно, необходим месячный доход в пределах 90-110 тысяч гривен. Такой уровень доходов позволяет обеспечить ребенку качественное образование, кружки, семейные путешествия и накопления на будущие потребности.

Ранее мы писали, что война в Украине заставила многих радикально пересмотреть свои расходы. Когда значительная часть доходов тратится на жилье и продукты, умение грамотно управлять финансами становится чрезвычайно актуальным.

Также мы рассказывали, что для покрытия базовых потребностей одного человека, ежемесячно нужно зарабатывать примерно 15-20 тысяч гривен. Этого достаточно только для того, чтобы жить без долгов, но о сбережениях или дополнительных расходах придется забыть.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
