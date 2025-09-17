Родительство в Украине — сколько денег в месяц нужно, чтобы обеспечить ребенка до 5 лет

Мальчик прыгает в луже. Фото: Pexels

Вопрос расходов на ребенка возникает почти в каждой семье сразу после его рождения. Ведь родители стремятся дать малышу самое лучшее: от качественного питания и одежды до возможностей для развития и теплых воспоминаний.

О том, сколько денег нужно зарабатывать в Украине, чтобы обеспечить всем необходимым ребенка в возрасте до пяти лет, в комментарии сайту Новини.LIVE рассказали психолог Любовь Земельская и финансовый консультант Елена Коник.

Сколько денег нужно, чтобы обеспечить ребенка в 2025 году

Психолог Любовь Земельская отмечает, что у всех семей разные финансовые возможности. Кто-то ограничивается только самым необходимым, другие вынуждены брать кредиты, а некоторые пытаются "компенсировать" внимание дорогими подарками или досугом.

"Однако на самом деле родителям важно найти в этом вопросе баланс. И с одной стороны, дать ребенку все необходимое для развития, а с другой — не загонять семью в финансовую ловушку", — добавила эксперт.

Финансовый консультант Елена Коник объясняет, что в раннем возрасте основные расходы идут на:

одежду;

игрушки;

подгузники;

питание;

детский сад;

медицинский уход.

По ее словам, минимальный бюджет, который стоит планировать, составляет 8-12 тысяч гривен в месяц. Для дополнительных занятий — кружков, плавания, логопеда, а также качественных игрушек и одежды нужно еще 5-7 тысяч гривен.

Однако, по словам психолога, для малышей в первые годы важнее не вещи, а ощущение безопасности и время с родителями. Никакие игрушки не заменят прогулки, совместные игры или чтение книг.

Что еще эксперты советуют родителям

Специалисты советуют позаботиться о финансовой подушке еще до рождения ребенка. Даже отложенные 10% дохода ежемесячно поможет покрыть непредвиденные расходы, например лечение или обучение. Также важно научиться отличать желания от реальных потребностей и объяснять это ребенку.

Инвестировать лучше не в брендовые вещи, которые быстро теряют актуальность, а в развитие — курсы иностранных языков, занятия по программированию или творческие кружки. Не менее важным является воспитание финансовой грамотности.

Ребенку следует объяснять, что деньги — это результат труда, а не что-то, что появляется само собой. И, конечно, не забывать о балансе: время, проведенное вместе с родителями, внимание, поддержка и забота часто ценнее любых материальных вещей.

