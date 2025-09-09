Комфортная жизнь в Украине — сколько достаточно зарабатывать паре с ребенком в 2025

Родители с ребенком. Фото: Unsplash

Достаточный размер семейного бюджета зависит от многих факторов, в частности места проживания, количества людей в семье, наличия дополнительных финансовых расходов и тому подобное. Интересно узнать, сколько денег нужно для комфортной жизни в Украине паре с ребенком.

Об этом узнала журналистка Новини.LIVE Настя Рейн у финансового консультанта Ивана Осипенко.

Реклама

Читайте также:

Сколько надо зарабатывать для комфортной жизни

В целом статьи расходов у большинства граждан Украины аналогичные. Деньги нужны на покрытие аренды (если нет собственного жилья), коммунальных услуг, питания, проезда в общественном транспорте или топлива, образования, медицины, отдыха, на покупку одежды и различных вещей для быта.

Но суммы для комфортной жизни в 2025 году отличаются в зависимости от состава семьи, а также места проживания. Ведь очевидно, что расходы в крупном городе больше, чем в селе или небольшом городке. А появление ребенка неизбежно приводит к пересмотру семейного бюджета, поскольку появляется куча других потребностей.

"Для того, чтобы молодая семья с ребенком чувствовала себя комфортно, уровень дохода должен быть 90-110 тысяч гривен. В таком случае семья может позволить себе качественное образование для ребенка, дополнительные кружки, семейные путешествия и накопления на будущее", — констатировал эксперт.

Для сравнения, одному взрослому достаточно зарабатывать 40-50 тысяч гривен в месяц, паре — около 70-80 тысяч гривен, а семье с двумя детьми — от 120 до 150 тысяч гривен.

Сколько карманных давать ребенку

Ранее мы рассказывали, какой суммы карманных будет достаточно ребенку до 7 лет, то есть первокласснику. Об этом журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказала учительница финансовой грамотности Елена Яровая. По мнению специалиста, средства надо выделять еженедельно, дабы ребенку хватало на личные нужды, например, сладости, мелкую канцелярию и пр.

"Разумеется, кроме цен в больших городах гораздо больше соблазнов для детей: торгово-развлекательные центры, магазины, модные среди молодежи локации. В маленьких же городах затратных активностей меньше", — отметила Елена Яровая.

Она посоветовала выделять для первоклассника 50-80 грн, если семья проживает в большом городе, а бюджет ограничен 30 тыс. гривен. Чем лучше финансовые возможности у родителей, тем больше карманных можно давать ребенку.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году родители новорожденных получают 41 280 грн помощи, из которой 10 320 грн сразу и по 860 грн ежемесячно в течение трех лет. Подать заявку можно лично через ЦНАП или используя Дію.

Также мы писали, что дарить деньги на день рождения — это практичное решение, ведь не всегда можно знать пожелания именинника. Для юбилеев приемлемые суммы начинаются от 2 тыс. гривен и больше в зависимости от ваших отношений.