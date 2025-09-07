Типы семейных бюджетов — как сформировать финансовую культуру в семье

Эффективный семейный бюджет — как выработать свою культуру денег
Семейный бюджет — это прежде всего отражение культуры денег в семье. Ведь от того, как в семье распределяются финансовые ресурсы, зависит стабильность и качество жизни всех ее членов.
Что такое семейный бюджет
Семейный бюджет — это план управления доходами и расходами семьи. Он позволяет:
- контролировать финансы;
- избегать долгов;
- планировать крупные покупки;
- формировать сбережения и инвестиции и т.д.
"Если семейный бюджет организован правильно, то он дает не только ощущение финансовой стабильности взрослым членам семьи, но и формирует здоровое отношение к деньгам у детей", — рассказал Новини.LIVE финансист Богдан Яремчик.
Какие есть типы семейных бюджетов
По его словам, условно бюджеты можно поделить на несколько моделей. Это зависит от состава семьи.
- Двое взрослых (супруги без детей)
"В этом случае лучшим вариантом будет именно совместный бюджет. Все доходы объединяются, расходы планируются вместе. Это удобно, если уровень доходов примерно одинаковый и есть общие финансовые цели (жилье, путешествия, накопления). Если же доходы разные, то можно применить модель пропорционального бюджета. В этом случае каждый делает вклад в общие расходы в соответствии с заработком. Остальные средства остаются на личные нужды", — отметил финансист.
- Двое взрослых и двое несовершеннолетних детей
"Здесь может быть либо полностью объединенный бюджет, либо сбалансированный бюджет с фондами. В первом случае все доходы сливаются в одну "копилку", из которой покрываются основные расходы: питание, жилье, обучение, одежда, медицинские услуги. Во втором случае, кроме ежедневных расходов, семья создает отдельные фонды, например, на образование детей, на отдых или на непредвиденные обстоятельства", — пояснил Богдан Яремчик.
- Один взрослый и один несовершеннолетний ребенок
"Здесь все просто: централизованный бюджет. Все доходы сосредоточены в руках одного взрослого, а планирование максимально четкое. Мой совет: доходы распределять методом "50-30-20". То есть 50% доходов — на базовые потребности (жилье, еда, коммунальные услуги), 30% — на дополнительные расходы (развитие ребенка, отдых, хобби), 20% — на сбережения", — добавил эксперт.
- Двое взрослых и двое совершеннолетних детей
"В случае, когда в семье есть взрослые дети, которые уже зарабатывают, но еще проживают с родителями, лучшим вариантом будет гибкий бюджет. В такой модели каждый вносит вклад в общие расходы. Еще можно рассмотреть в качестве модели коллективный бюджет — когда расходы на жилье, питание и коммунальные услуги делятся между всеми членами семьи. Дополнительные расходы — на усмотрение каждого", — рассказал Яремчик.
Как сформировать собственную культуру денег в семье
Чтобы сформировать в семье культуру денег, необходимо, по словам финансиста, придерживаться нескольких важных правил:
- Прозрачность. Все члены семьи должны знать основные расходы и финансовые цели.
- Совместное планирование. Даже дети могут участвовать в планировании семейных покупок.
- Сбережения как правило, а не исключение. Откладывать хотя бы небольшой процент доходов.
- Четкое распределение расходов. Разделять обязательные платежи, такие как расходы на жилье или питание, и необязательные — отдых или развлечения.
- Гибкость. Пересматривать бюджет минимум раз в месяц и корректировать при необходимости.
Как воспитывать у детей понятие о семейном бюджете
"Интересно, что финансовая грамотность формируется еще в детстве. Потому что дети копируют отношение родителей к деньгам. И именно поэтому важно демонстрировать правильный пример. Для этого нужно рассказывать ребенку, что деньги — это ресурс, который нужно правильно использовать. Кроме того, обязательно нужно давать детям деньги на карманные расходы", — пояснил Богдан Яремчик.
Также, по словам финансиста, важно привлекать детей к семейному планированию, к примеру, отдыха или празднования.
"Однозначно также нужно учить детей откладывать деньги. Это поможет им в будущем формировать свой собственный финансовый резерв и избегать импульсивных покупок", — отметил эксперт.
5 правил правильного семейного бюджета
По словам финансиста Богдана Яремчика, они таковы:
- Всегда откладывать часть своего дохода. 10-20% ежемесячно — это подушка безопасности на будущее семьи.
- Жизнь семьи по плану. Бюджет должен быть гибким, но расходы — контролируемыми.
- Разделять желания и потребности. То есть сначала нужно оплачивать необходимое, потом — позволять себе приятное.
- Прозрачность для всех членов семьи. Все должны знать основные расходы и цели бюджета.
- Регулярный просмотр. Нужно ежемесячно один раз сесть и проанализировать, куда были потрачены деньги. И, при необходимости, нужно вносить коррективы в расходы.
