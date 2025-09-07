Типы семейных бюджетов — как сформировать финансовую культуру в семье

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Семейный бюджет — это прежде всего отражение культуры денег в семье. Ведь от того, как в семье распределяются финансовые ресурсы, зависит стабильность и качество жизни всех ее членов.

Новини.LIVE разбирались, как сформировать правильную финансовую культуру в семье и от чего она зависит.

Что такое семейный бюджет

Семейный бюджет — это план управления доходами и расходами семьи. Он позволяет:

контролировать финансы;

избегать долгов;

планировать крупные покупки;

формировать сбережения и инвестиции и т.д.

"Если семейный бюджет организован правильно, то он дает не только ощущение финансовой стабильности взрослым членам семьи, но и формирует здоровое отношение к деньгам у детей", — рассказал Новини.LIVE финансист Богдан Яремчик.

Какие есть типы семейных бюджетов

По его словам, условно бюджеты можно поделить на несколько моделей. Это зависит от состава семьи.

Двое взрослых (супруги без детей)

"В этом случае лучшим вариантом будет именно совместный бюджет. Все доходы объединяются, расходы планируются вместе. Это удобно, если уровень доходов примерно одинаковый и есть общие финансовые цели (жилье, путешествия, накопления). Если же доходы разные, то можно применить модель пропорционального бюджета. В этом случае каждый делает вклад в общие расходы в соответствии с заработком. Остальные средства остаются на личные нужды", — отметил финансист.

Двое взрослых и двое несовершеннолетних детей

"Здесь может быть либо полностью объединенный бюджет, либо сбалансированный бюджет с фондами. В первом случае все доходы сливаются в одну "копилку", из которой покрываются основные расходы: питание, жилье, обучение, одежда, медицинские услуги. Во втором случае, кроме ежедневных расходов, семья создает отдельные фонды, например, на образование детей, на отдых или на непредвиденные обстоятельства", — пояснил Богдан Яремчик.

Один взрослый и один несовершеннолетний ребенок

"Здесь все просто: централизованный бюджет. Все доходы сосредоточены в руках одного взрослого, а планирование максимально четкое. Мой совет: доходы распределять методом "50-30-20". То есть 50% доходов — на базовые потребности (жилье, еда, коммунальные услуги), 30% — на дополнительные расходы (развитие ребенка, отдых, хобби), 20% — на сбережения", — добавил эксперт.

Двое взрослых и двое совершеннолетних детей

"В случае, когда в семье есть взрослые дети, которые уже зарабатывают, но еще проживают с родителями, лучшим вариантом будет гибкий бюджет. В такой модели каждый вносит вклад в общие расходы. Еще можно рассмотреть в качестве модели коллективный бюджет — когда расходы на жилье, питание и коммунальные услуги делятся между всеми членами семьи. Дополнительные расходы — на усмотрение каждого", — рассказал Яремчик.

Как сформировать собственную культуру денег в семье

Чтобы сформировать в семье культуру денег, необходимо, по словам финансиста, придерживаться нескольких важных правил:

Прозрачность. Все члены семьи должны знать основные расходы и финансовые цели. Совместное планирование. Даже дети могут участвовать в планировании семейных покупок. Сбережения как правило, а не исключение. Откладывать хотя бы небольшой процент доходов. Четкое распределение расходов. Разделять обязательные платежи, такие как расходы на жилье или питание, и необязательные — отдых или развлечения. Гибкость. Пересматривать бюджет минимум раз в месяц и корректировать при необходимости.

Как воспитывать у детей понятие о семейном бюджете

"Интересно, что финансовая грамотность формируется еще в детстве. Потому что дети копируют отношение родителей к деньгам. И именно поэтому важно демонстрировать правильный пример. Для этого нужно рассказывать ребенку, что деньги — это ресурс, который нужно правильно использовать. Кроме того, обязательно нужно давать детям деньги на карманные расходы", — пояснил Богдан Яремчик.

Также, по словам финансиста, важно привлекать детей к семейному планированию, к примеру, отдыха или празднования.

"Однозначно также нужно учить детей откладывать деньги. Это поможет им в будущем формировать свой собственный финансовый резерв и избегать импульсивных покупок", — отметил эксперт.

5 правил правильного семейного бюджета

По словам финансиста Богдана Яремчика, они таковы:

Всегда откладывать часть своего дохода. 10-20% ежемесячно — это подушка безопасности на будущее семьи.

10-20% ежемесячно — это подушка безопасности на будущее семьи. Жизнь семьи по плану. Бюджет должен быть гибким, но расходы — контролируемыми.

Бюджет должен быть гибким, но расходы — контролируемыми. Разделять желания и потребности. То есть сначала нужно оплачивать необходимое, потом — позволять себе приятное.

То есть сначала нужно оплачивать необходимое, потом — позволять себе приятное. Прозрачность для всех членов семьи. Все должны знать основные расходы и цели бюджета.

Все должны знать основные расходы и цели бюджета. Регулярный просмотр. Нужно ежемесячно один раз сесть и проанализировать, куда были потрачены деньги. И, при необходимости, нужно вносить коррективы в расходы.

Ранее мы объясняли, когда появляются первые признаки того, что финансовые займы стали обузой, и как этого избежать. Также рассказывали, сколько денег нужно дарить на праздники в 2025 году.