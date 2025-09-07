Типи сімейних бюджетів — як сформувати фінансову культуру у родині

Ефективний сімейний бюджет — як сформувати власну культуру грошей
Сімейний бюджет — це насамперед відображення культури грошей у родині. Адже від того, як у сім'ї розподіляються фінансові ресурси, залежить стабільність та якість життя всіх її членів.
Що таке сімейний бюджет
Сімейний бюджет — це план управління доходами й витратами родини. Він дозволяє:
- контролювати фінанси;
- уникати боргів;
- планувати великі покупки;
- формувати заощадження та інвестиції тощо.
"Якщо сімейний бюджет організований правильно, то він дає не тільки відчуття фінансової стабільності дорослим членам родини, а й формує здорове ставлення до грошей у дітей", — розповів Новини.LIVE фінансист Богдан Яремчик.
Які є типи сімейних бюджетів
За його словами, умовно бюджети можна поділити на кілька моделей. Це залежить від складу сім’ї.
- Двоє дорослих (подружжя без дітей)
"У цьому випадку найкращим варіантом буде саме спільний бюджет. Усі доходи об’єднуються, витрати плануються разом. Це зручно, якщо рівень доходів приблизно однаковий і є спільні фінансові цілі (житло, подорожі, накопичення). Якщо ж доходи різні, то можна застосувати модель пропорційного бюджету. У цьому випадку кожен робить внесок у спільні витрати відповідно до заробітку. Решта коштів залишається на особисті потреби", — зазначив фінансист.
- Двоє дорослих і двоє неповнолітніх дітей
"Тут може бути або повністю об’єднаний бюджет, або збалансований бюджет із фондами. У першому випадку усі доходи зливаються в одну "скарбничку", з якої покриваються основні витрати: харчування, житло, навчання, одяг, медичні послуги. У другому випадку, окрім щоденних витрат, родина створює окремі фонди, наприклад, на освіту дітей, на відпочинок або на непередбачувані обставини", — пояснив Богдан Яремчик.
- Один дорослий і одна неповнолітня дитина
"Тут все просто: централізований бюджет. Усі доходи зосереджені в руках одного дорослого, а планування максимально чітке. Моя порада: доходи розподіляти методом "50–30–20". Тобто 50% доходів — на базові потреби (житло, їжа, комунальні послуги), 30% — на додаткові витрати (розвиток дитини, відпочинок, хобі), 20% — на заощадження", — додав експерт.
- Двоє дорослих і двоє повнолітніх дітей
"У випадку, коли у сім'ї є дорослі діти, які вже заробляють, але ще проживають з батьками, найкращим варіантом буде гнучкий бюджет. У такій моделі кожен робить внесок у спільні витрати. Ще можна розглянути за модель колективний бюджет — коли витрати на житло, харчування й комунальні послуги діляться між усіма членами родини. Додаткові витрати — на розсуд кожного", — розповів Яремчик.
Як сформувати власну культуру грошей у сім'ї
Щоб сформувати у сім'ї культуру грошей, необхідно, за словами фінансиста, дотримуватися кількох важливих правил:
- Прозорість. Усі члени сім’ї мають знати основні витрати й фінансові цілі.
- Спільне планування. Навіть діти можуть брати участь у плануванні сімейних покупок.
- Заощадження як правило, а не виняток. Відкладати хоча б невеликий відсоток доходів.
- Чіткий розподіл витрат. Розділяти обов’язкові платежі, такі, як витрати на житло або харчування та необов’язкові — відпочинок або розваги.
- Гнучкість. Переглядати бюджет щонайменше раз на місяць і коригувати за потреби.
Як виховувати у дітей поняття про сімейний бюджет
"Цікаво, що фінансова грамотність формується ще в дитинстві. Бо діти копіюють ставлення батьків до грошей. І саме тому важливо демонструвати правильний приклад. Для цього потрібно розповідати дитині, що гроші — це ресурс, який потрібно правильно використовувати. Крім того, обов'язково потрібно давати дітям гроші на кишенькові витрати", — пояснив Богдан Яремчик.
Також, за словами фінансиста, важливо залучати дітей до сімейного планування, до прикладу, відпочинку або святкування.
"Однозначно також потрібно вчити дітей відкладати гроші. Це допоможе їм у майбутньому формувати свій власний фінансовий резерв і уникати імпульсивних покупок", — зауважив експерт.
5 правил правильного сімейного бюджету
За словами фінансиста Богдана Яремчика, вони такі:
- Завжди відкладати частину свого доходу. 10–20% щомісяця — це подушка безпеки на майбутнє родини.
- Життя сім'ї за планом. Бюджет має бути гнучким, але витрати — контрольованими.
- Розділяти бажання і потреби. Тобто спершу потрібно оплачувати необхідне, потім — дозволяти собі приємне.
- Прозорість для всіх членів родини. Усі мають знати основні витрати та цілі бюджету.
- Регулярний перегляд. Потрібно щомісяця один раз сісти й проаналізувати, куди були витрачені гроші. І, за необхідності, потрібно вносити корективи у витрати.
