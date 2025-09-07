Типи сімейних бюджетів — як сформувати фінансову культуру у родині

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сімейний бюджет — це насамперед відображення культури грошей у родині. Адже від того, як у сім'ї розподіляються фінансові ресурси, залежить стабільність та якість життя всіх її членів.

Новини.LIVE розбирались, як сформувати правильну фінансову культуру у родині та від чого вона залежить.

Реклама

Читайте також:

Що таке сімейний бюджет

Сімейний бюджет — це план управління доходами й витратами родини. Він дозволяє:

контролювати фінанси;

уникати боргів;

планувати великі покупки;

формувати заощадження та інвестиції тощо.

"Якщо сімейний бюджет організований правильно, то він дає не тільки відчуття фінансової стабільності дорослим членам родини, а й формує здорове ставлення до грошей у дітей", — розповів Новини.LIVE фінансист Богдан Яремчик.

Які є типи сімейних бюджетів

За його словами, умовно бюджети можна поділити на кілька моделей. Це залежить від складу сім’ї.

Двоє дорослих (подружжя без дітей)

"У цьому випадку найкращим варіантом буде саме спільний бюджет. Усі доходи об’єднуються, витрати плануються разом. Це зручно, якщо рівень доходів приблизно однаковий і є спільні фінансові цілі (житло, подорожі, накопичення). Якщо ж доходи різні, то можна застосувати модель пропорційного бюджету. У цьому випадку кожен робить внесок у спільні витрати відповідно до заробітку. Решта коштів залишається на особисті потреби", — зазначив фінансист.

Двоє дорослих і двоє неповнолітніх дітей

"Тут може бути або повністю об’єднаний бюджет, або збалансований бюджет із фондами. У першому випадку усі доходи зливаються в одну "скарбничку", з якої покриваються основні витрати: харчування, житло, навчання, одяг, медичні послуги. У другому випадку, окрім щоденних витрат, родина створює окремі фонди, наприклад, на освіту дітей, на відпочинок або на непередбачувані обставини", — пояснив Богдан Яремчик.

Один дорослий і одна неповнолітня дитина

"Тут все просто: централізований бюджет. Усі доходи зосереджені в руках одного дорослого, а планування максимально чітке. Моя порада: доходи розподіляти методом "50–30–20". Тобто 50% доходів — на базові потреби (житло, їжа, комунальні послуги), 30% — на додаткові витрати (розвиток дитини, відпочинок, хобі), 20% — на заощадження", — додав експерт.

Двоє дорослих і двоє повнолітніх дітей

"У випадку, коли у сім'ї є дорослі діти, які вже заробляють, але ще проживають з батьками, найкращим варіантом буде гнучкий бюджет. У такій моделі кожен робить внесок у спільні витрати. Ще можна розглянути за модель колективний бюджет — коли витрати на житло, харчування й комунальні послуги діляться між усіма членами родини. Додаткові витрати — на розсуд кожного", — розповів Яремчик.

Як сформувати власну культуру грошей у сім'ї

Щоб сформувати у сім'ї культуру грошей, необхідно, за словами фінансиста, дотримуватися кількох важливих правил:

Прозорість. Усі члени сім’ї мають знати основні витрати й фінансові цілі. Спільне планування. Навіть діти можуть брати участь у плануванні сімейних покупок. Заощадження як правило, а не виняток. Відкладати хоча б невеликий відсоток доходів. Чіткий розподіл витрат. Розділяти обов’язкові платежі, такі, як витрати на житло або харчування та необов’язкові — відпочинок або розваги. Гнучкість. Переглядати бюджет щонайменше раз на місяць і коригувати за потреби.

Як виховувати у дітей поняття про сімейний бюджет

"Цікаво, що фінансова грамотність формується ще в дитинстві. Бо діти копіюють ставлення батьків до грошей. І саме тому важливо демонструвати правильний приклад. Для цього потрібно розповідати дитині, що гроші — це ресурс, який потрібно правильно використовувати. Крім того, обов'язково потрібно давати дітям гроші на кишенькові витрати", — пояснив Богдан Яремчик.

Також, за словами фінансиста, важливо залучати дітей до сімейного планування, до прикладу, відпочинку або святкування.

"Однозначно також потрібно вчити дітей відкладати гроші. Це допоможе їм у майбутньому формувати свій власний фінансовий резерв і уникати імпульсивних покупок", — зауважив експерт.

5 правил правильного сімейного бюджету

За словами фінансиста Богдана Яремчика, вони такі:

Завжди відкладати частину свого доходу. 10–20% щомісяця — це подушка безпеки на майбутнє родини.

10–20% щомісяця — це подушка безпеки на майбутнє родини. Життя сім'ї за планом. Бюджет має бути гнучким, але витрати — контрольованими.

Бюджет має бути гнучким, але витрати — контрольованими. Розділяти бажання і потреби. Тобто спершу потрібно оплачувати необхідне, потім — дозволяти собі приємне.

Тобто спершу потрібно оплачувати необхідне, потім — дозволяти собі приємне. Прозорість для всіх членів родини. Усі мають знати основні витрати та цілі бюджету.

Усі мають знати основні витрати та цілі бюджету. Регулярний перегляд. Потрібно щомісяця один раз сісти й проаналізувати, куди були витрачені гроші. І, за необхідності, потрібно вносити корективи у витрати.

Раніше ми пояснювали, коли з'являються перші ознаки того, що фінансові позики стали тягарем, і як цього уникнути. Також розповідали, скільки грошей потрібно дарувати на свята у 2025 році.