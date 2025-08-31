Кредитна пастка — 5 сигналів, що позики вже руйнують ваш сімейний бюджет

Люди переглядають документи. Фото: Pexels

Кредити вже давно стали звичним явищем у повсякденному житті майже кожного українця. Однак бувають випадки, коли кредити починають руйнувати сімейний бюджет.

Про те, коли з'являються перші ознаки того, що фінансові позики стали тягарем і як цього уникнути, сайту Новини.LIVE розповіла фінансовий консультант Олена Коник.

Чому люди взагалі беруть кредити

Дійсно, багато хто нині вважає, що найкраще — не брати кредити взагалі. Однак часто життєві обставини складаються таким чином, що гроші потрібні "тут і зараз", і тому у кризові моменти саме кредит може здатися єдиним виходом.

"Проте кожному, хто вперше чи не вперше бере кредит, потрібно розуміти, що будь-яка позика має свою ціну. І це відсотки, комісії та штрафи", — зазначає фінансовий консультант.

Які є ризики кредитування

Їх, за словами експерта, є чотири:

Занадто високі відсоткові ставки

Часто люди потребують невеликих сум, які банки не можуть видати з тих чи інших причин. І тоді позичальник вимушений звертатися до мікропозик, які нараховують просто космічні відсотки.

"Умовно кажучи: ви берете кредит на 5 тисяч гривень, а повинні повернути 15-17 тисяч. І у разі прострочення термінів виплати ця сума щоденно зростає шаленими темпами", — зазначила Коник.

Невраховані витрати

Беручи позику, люди зосереджуються на щомісячному платежі, не звертаючи уваги на загальну вартість кредиту. А це, за словами фінансового експерта, в результаті впливає на те, скільки людина переплатить за саму позику.

"Боргове коло"

Бувають ситуації, коли сім'я бере нову й нову позику для того, щоб погасити стару, потрапляючи в результаті у "кредитну пастку", вибратись з якої дуже важко.

"Особливо коли у банках позики вже не дають, і люди починають звертатися до мікрозаймів", — підкреслює Коник.

Психологічний тиск

Це, за словами фінансового експерта, постійні дзвінки від колекторів, постійний страх втратити роботу, і, як наслідок, можливість оплачувати кредити. А це, відповідно, в цілому впливає на моральне здоров'я кожного члена сім'ї.

Загалом правильний сімейний бюджет будується на чіткому балансі доходів і витрат. Відповідно, якщо левова частина доходів сім'ї йде виключно на "гасіння" кредитів, то можливості купити щось в родину, та й загалом, відкласти кошти на непередбачувані ситуації, практично немає.

"Зрештою виникає ефект "снігової кулі": позик стає все більше, обслуговувати їх все складніше. У результаті сім’я ризикує опинитися у критичній ситуації, коли виникає форс-мажор — хвороба, втрата роботи, знищення майна через війну, а жити немає на що", — додала Коник.

Найтиповіші помилки позичальників

На першому місці, за словами фінансового експерта, це відсутність планування, коли кредит береться імпульсивно та без розрахунків.

Далі йде неправильна оцінка доходів. Тобто люди орієнтуються на свої нинішні прибутки, не враховуючи можливі зміни в майбутньому. Особливо якщо кредит береться на кілька років.

"Ще можна виділити два пункти: це ілюзія "дешевих" грошей та ігнорування власних накопичень, коли кредит сприймається як альтернатива заощадженням, і у людини відсутня фінансова подушка", — додала Коник.

5 сигналів, що кредити почали руйнувати сімейний бюджет

Експертка також виділила основні сигнали, які говорять про те, що позики починають знищувати сімейний бюджет:

Відсутність будь-яких заощаджень. Мінімум третина доходів йде на виплати кредитів. Сильний стрес і тиск через прострочення платежів або дзвінків з банку. "Кредитна пастка". Брати новий кредит, щоб закрити старий — це прямий шлях до боргової ями. Життя від погашення до погашення. Тобто, коли все життя сім'ї крутиться навколо щомісячних виплат по кредитах.

Як уникнути кредитної залежності

Фінансовий експерт порекомендувала ретельно планувати покупки. І, можливо, кілька місяців почекати, аніж потім переплачувати роками. Також варто слідкувати, щоб борги не перевищували 30–40% доходу сім’ї та уважно читати умови в кредитному договорі. Особливо те, що надруковано дрібним шрифтом.

Бажано потроху створювати фінансову подушку на 3-6 місяців і брати кредити лише для довгострокових і виправданих цілей, таких як житло, освіта або бізнес.

"Кредитів боятися не треба. Бо це як ніж: якщо вміти ним користуватися, він допоможе у багатьох справах. А у невмілих руках він тільки зашкодить", — додала експерт.

Тобто кредит може як допомогти реалізувати важливу мету, так і зруйнувати фінансову стабільність сім'ї, якщо неправильно ним розпоряджатися.

