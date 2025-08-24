Економічна незалежність України — чи можливо це в умовах міжнародної допомоги

Дівчина тримає прапор України. Фото: Unsplash

Економічна незалежність — це питання, яке широко дискутується у багатьох експертних колах світу. Та чи можливо країні бути повністю економічно незалежною в умовах всесвітньої глобалізації? А якщо в країні точиться війна?

Новини.LIVE з'ясовували, чи можна говорити про економічну незалежність України в умовах міжнародної допомоги.

Реклама

Читайте також:

Чи є у світі абсолютно економічно незалежні країни

Для початку потрібно нагадати, що ж таке економічна незалежність країни. За даними енциклопедії сучасної України, це повна самостійність держави у визначенні свого економічного статусу, володінні, користуванні та розпорядженні національним багатством, а також здатність забезпечити свою економічну безпеку в умовах міжнародного поділу праці.

Це означає, що країна здатна самостійно ухвалювати рішення щодо своєї економічної політики, контролювати свої ресурси та забезпечувати свої потреби без зовнішнього тиску чи залежності. Однак в умовах глобалізації взаємозвʼязок світової торгівлі і фінансових потоків пере­творює національні економіки на взаємозалежні.

Саме тому, нині не існує жодної країни світу, яка могла б вважатися повністю економічно незалежною, розповів Новини.LIVE головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

"Я розумію, що всі прагнуть завжди мати закриті цикли, тобто щоб у країні вироблялося абсолютно все, і не залежати від імпорту. Але шалені обсяги зовнішньої торгівлі, які відбуваються в світі, свідчать абсолютно про інше. Сьогодні ми бачимо демонстрацію того, що світ, провідні країни світу, переносять на аутсорсинг дуже багато речей, тим самим позбавляючись себе економічної незалежності. Це стосується, зокрема, і США, і країн Євросоюзу", — пояснив Іван Ус.

Чи є у світі країни, які є економічно повністю залежними

В основному, за словами керівника аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Іллі Несходовського, це авторитарні країни, такі, як Північна Корея, Білорусь і Росія.

"Білорусь повністю залежить від Росії. Кремль повністю дотує білоруську економіку, зокрема, через спеціальні ціни на газ. Тому так, Білорусь повністю залежить від зовнішньої політики Росії. Те ж саме можна сказати про Північну Корею. Вона повністю залежить від Китаю. Економічно це і питання постачання певної продукції, співпраця на різних рівнях, і так далі. Одним словом, якщо одна країна за допомогою фінансових важелів диктує іншій країні, як потрібно проводити внутрішню політику — це і є головна ознака залежності", — пояснив Ілля Несходовський у коментарі Новини.LIVE.

Він наголосив, що до відносно залежних країн можна віднести Словаччину і Угорщину через потребу у російському газі.

Чи може країна, що отримує міжнародну допомогу, вважатися економічно незалежною

А це, насправді, залежить, зокрема, від виду міжнародної допомоги, пояснив Ілля Несходовський.

"Наприклад, якщо ми будемо говорити з приводу виділення коштів Україні у вигляді кредитів і грантів, що ми отримали свого часу від Сполучених Штатів, Європейського Союзу та інших країн, то ці кошти нам виділялись без умов. Тобто, іншими словами, нам виділили міжнародну допомогу, однак за це ми не повинні були виконувати якісь вимоги. Найголовніше, якщо це кредит — своєчасність його повернення та, можливо, відсотки, які необхідно сплатити. У такому випадку говорити про якусь залежність, якщо твої кредитори не ставлять тобі умови, в даному випадку, не варто", — наголосив Несходовський.

Водночас Іван Ус нагадав, що зовнішня допомога Україні складає приблизно 60% витрат держави. Відповідно, відмовитись від неї країна не зможе навіть після закінчення війни.

"Сукупно з початку війни ми залучили 93 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги, і за 2025 рік ми отримаємо ще 55 мільярдів доларів. Чи можемо ми в умовах війни відмовитись від цієї допомоги? Звичайно, що ні. Тому так, якщо в цьому контексті говорити про певну залежність нашої держави - вона дійсно є. Чи зможемо ми відмовитись від допомоги після закінчення війни? Теж ні, бо нам потрібно буде відбудовувати те, що зруйнувала Росія. Звичайно, через кілька років після того, як настане мир, ми будемо поступово знижувати рівень міжнародної допомоги за рахунок розвитку власної економіки", — додав економіст.

Чи зможе Україна стати економічно незалежною після закінчення війни

На думку опитаних Новини.LIVE економістів, Україна має всі шанси для того, щоб після закінчення війни стати хай поки не стільки економічно незалежною, скільки економічно самодостатньою державою.

"У нас є реальні шанси для того, щоб після війни розвивати свою економіку, зокрема, за рахунок й тих галузей, які були не характерні для довоєнної України. Це ВПК, насамперед, бо точно у світі купуватимуть і наше озброєння, і наші технології. Це аграрний сектор. Це туризм. Згадайте, скільки туристів з тієї ж Саудівської Аравії було у нас в Карпатах до війни", — розповів Іван Ус.

Кандидат економічних наук також підкреслив, що буде можливість переобладнати частину нашого озброєння для мирних цілей:

"Наприклад, частково переобладнати дрони для цивільних потреб. Ми можемо використовувати наші технології у цій сфері, наприклад, для доставки товарів, пошти, певних транспортних послуг. У цьому ми точно зможемо конкурувати у світі".

Водночас прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у коментарі Новини.LIVE заявила, що наразі головне завдання для України — бути самодостатньою у всіх планах. Найважливішою складовою станом на сьогодні є військова.

"У військовому плані — це виробництво власного озброєння і розвиток приватного сектору. Половина доходів і видатків — це приватний бізнес, який покриває військові видатки", — зазначила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі Новини.LIVE, що буде з курсом долара та євро в Україні після війни. Також ми розповідали, що Верховна Рада ухвалила законопроєкти про Defence City. Бізнес в Украхні матиме певні податкові пільги, отримає спрощення митних процедур та забезпечення іншими державними гарантіями.