Головна Економіка Долар і євро після війни — що буде з курсом у разі перемир’я

Долар і євро після війни — що буде з курсом у разі перемир’я

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 07:15
Курс долара та євро в Україні після війни — що буде з валютою в разі перемир’я
Стенд обміну валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У другій половині серпня 2025 року активізувалися дії, спрямовані на припинення вогню чи навіть оголошення перемир’я між Україною та Росією. З огляду на великий потенціал призупинення бойових дій найближчим часом, постало питання, чи вплинуть позитивні зрушення на курс долара та євро.

Сайт Новини.LIVE дізнався в доктора економічних наук Олексія Плотнікова, що буде з курсом валют в Україні після завершення війни.

Читайте також:

Чого очікувати від курсу долара і євро

Офіційний курс гривні до долара, розрахований Національним банком, упав із 41,79 грн/дол. станом на 5 серпня до 41,25 грн/дол. на 19 серпня. Невелике зміцнення національної валюти деякі українці пов’язують з новинами і прогнозами, що стосуються перемовин, та з очікуванням позитивних результатів.

Олексій Плотніков підтвердив, що існують позаекономічні чинники, здатні вплинути на курсові показники в Україні. Водночас нашим громадянам не варто сподіватися, що в разі оголошення перемир’я гривня одразу почне зміцнюватися, а долар — знецінюватися.

В питанні вартості американської валюти важливе значення має не сам факт припинення бойових дій, а продовження фінансування державного бюджету з боку міжнародних партнерів, за рахунок чого підтримуються різні статті видатків, плюс початок відбудови України.

"Якщо оголосять, що в Україну заходять великі іноземні гроші (американські, європейські чи навіть арабські) для відбудови, це може вплинути на курс долара. Чи за умови продовження західної допомоги з фінансуванням дефіциту бюджету після війни. А чинники перемовин самі по собі не формують динаміку курсу", — констатував економіст.

Долар і євро після війни — що буде з курсом у разі перемир’я - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Він додав, що одного факту перемир’я недостатньо, аби американська валюта почала дешевшати. Об’єктивних підстав для знецінення долара не буде. Лише у випадку виходу на український ринок корпорацій/урядів, які зможуть створити нові робочі місця і вкладати гроші у відбудові, можна буде говорити про потенціал для протилежної курсової динаміки.

Тож висновок один: гривня надалі знецінюватиметься до кінця 2025 року, оскільки не передбачається жодних надзвичайних надходжень валюти, аби за рахунок великої пропозиції долар дешевшав. Просто за умови стійкого припинення бойових дій курс або зафіксується на поточному рівні, аби зростатиме дуже повільно.

Що стосується євро, то формування офіційного курсу взагалі не має відношення до України, оскільки динаміка залежить від торгівельно-економічних відносин Європейського Союзу зі Сполученими Штатами Америки. Питання війни ніяк не впливає на показники, в чому наші громадяни могли переконатися, коли президент США Дональд Трамп увів митні тарифи на імпорт.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивозити за кордон валюту в еквіваленті 10 000 євро. Якщо сума більша, її необхідно письмово задекларувати в пункті пропуску. Обмежень на максимальний обсяг готівки для вивезення з України немає.

Також ми писали, що у 2025 році українцям радять бути уважними під час обміну валюти. Виявивши підробку, слід звертатися до банку чи поліції, яка проведе розслідування. Справжні гроші повернуть власнику, а фальсифікат вилучать.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
