Обмін валюти в Україні — чого очікувати від курсу долара найближчим часом

Перед купівлею валюти, зокрема долара США, українці стежать за ситуацією на ринку. Бо коливання курсу залежить не тільки від рішень Національного банку, але й геополітичних зрушень. У серпні 2025 року вартість американської валюти залишається стабільною, хоча динаміку можуть похитнути результати перемовин із Росією.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом долара в Україні найближчим часом.

Чого чекати від курсу долара в серпні

З квітня 2025 року показник не опускався нижче рівня 41,08 грн/дол. Але й перетинати психологічну межу в 42 грн курс долара не поспішає. Затишшя на валютному ринку пояснюється, по-перше, монетарною політикою НБУ, по-друге, зміцненням євро після запровадження митних тарифів на імпорт у США.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що найближчим часом зрушення не передбачаються. Попит залишається на відносно низькому рівні, це характерна особливість літнього періоду. А завдяки активному експорту сільськогосподарської продукції маємо збільшення валютної пропозиції.

"З точки зору попиту і пропозиції нічого не може призвести до раптового дорожчання долара найближчим часом. Проте існує інший важливий фактор — результати перемовин Дональда Трампа з Путіним. Це той каталізатор, який здатен вплинути на валютний ринок і похитнути стабільність курсу в Україні", — зауважив Плотніков.

Натомість економічний експерт Данило Монін вважає, що вартість долара буде корелюватися з курсом євро. В разі подальшого зміцнення валюти не виключено перетин психологічної межі в серпні — до 42,50 грн/дол. Якщо долар послабиться, то регулятор втримуватиме показник курсу нижче рівня 42 грн/дол.

Коли можна купувати долар

Експерти не радять бігти в обмінник одразу після накопичення невеликої суми. Купівля валюти — це інвестиція, тому необхідно спочатку досягти певного рівня фінансового благополуччя, аби не довелося різко продавати долари через нестачу коштів на покриття базових потреб.

Олексій Плотніков розповів в коментарі Новини.LIVE, яку суму треба накопичити в національній валюті до того, як розпочинати купівлю долара/євро. Фінансова подушка українця повинна дорівнювати мінімум трьом зарплатам. А ще краще — шістьом.

"Якщо раптово людину звільнять, то має бути грошей на три місяці, аби протягом цього часу шукати інші джерела прибутку. За наявності такої подушки можна займатися купівлею іноземної валюти чи пробувати інші ризикові способи заробітку", — констатував економіст.

Наприклад, якщо регулярний дохід громадянина становить 25 000 грн/міс., то фінансова подушка дорівнюватиме 75 000 грн. Потрібно відкласти цю суму "на чорний день", а решту накопичень можна витратити на інвестиції в долари.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в обігу перебувають купюри долара великих номіналів, зокрема 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів. Ними не можна скористатися, хоча обмін дозволений. Банкноти перестали випускати понад 80 років тому, більшість в руках колекціонерів.

Також ми писали, що купюри долара старого зразка приречені в Україні на відмову в обміні. Часто готівку 1996-2006 років не приймають або встановлюють додаткову комісію. Плюс із часом гроші зношуються, їх залишається тільки здати на інкасо.