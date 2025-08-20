Курс доллара и евро в Украине после войны — что будет с валютой в случае перемирия

Стенд обмена валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Во второй половине августа 2025 года активизировались действия, направленные на прекращение огня или даже объявление перемирия между Украиной и Россией. Учитывая большой потенциал приостановления боевых действий в ближайшее время, возник вопрос, повлияют ли положительные сдвиги на курс доллара и евро.

Сайт Новини.LIVE узнал у доктора экономических наук Алексея Плотникова, что будет с курсом валют в Украине после завершения войны.

Реклама

Читайте также:

Чего ожидать от курса доллара и евро

Официальный курс гривны к доллару, рассчитанный Национальным банком, упал с 41,79 грн/долл. по состоянию на 5 августа до 41,25 грн/долл. на 19 августа. Небольшое укрепление национальной валюты некоторые украинцы связывают с новостями и прогнозами, касающимися переговоров, и с ожиданием положительных результатов.

Алексей Плотников подтвердил, что существуют внеэкономические факторы, способные повлиять на курсовые показатели в Украине. В то же время нашим гражданам не стоит надеяться, что в случае объявления перемирия гривна сразу начнет укрепляться, а доллар — обесцениваться.

В вопросе стоимости американской валюты важное значение имеет не сам факт прекращения боевых действий, а продолжение финансирования государственного бюджета со стороны международных партнеров, за счет чего поддерживаются различные статьи расходов, плюс начало восстановления Украины.

"Если объявят, что в Украину заходят большие иностранные деньги (американские, европейские или даже арабские) для восстановления, это может повлиять на курс доллара. Или при условии продолжения западной помощи с финансированием дефицита бюджета после войны. А факторы переговоров сами по себе не формируют динамику курса", — констатировал экономист.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Он добавил, что одного факта перемирия недостаточно, дабы американская валюта начала дешеветь. Объективных оснований для обесценивания доллара не будет. Только в случае выхода на украинский рынок корпораций/правительств, которые смогут создать новые рабочие места и вкладывать деньги в восстановление, можно будет говорить о потенциале для противоположной курсовой динамики.

Поэтому вывод один: гривна в дальнейшем будет обесцениваться до конца 2025 года, поскольку не предвидится никаких чрезвычайных поступлений валюты, чтобы за счет большого предложения доллар дешевел. Просто при условии устойчивого прекращения боевых действий курс или зафиксируется на текущем уровне, или будет расти очень медленно.

Что касается евро, то формирование официального курса вообще не имеет отношения к Украине, поскольку динамика зависит от торгово-экономических отношений Европейского Союза с Соединенными Штатами Америки. Вопрос войны никак не влияет на показатели, в чем наши граждане могли убедиться, когда президент США Дональд Трамп ввел таможенные тарифы на импорт.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут вывозить за границу валюту в эквиваленте 10 000 евро. Если сумма больше, ее необходимо письменно задекларировать в пункте пропуска. Ограничений на максимальный объем наличных для вывоза из Украины нет.

Также мы писали, что в 2025 году украинцам советуют быть внимательными при обмене валюты. Обнаружив подделку, следует обращаться в банк или полицию, которая проведет расследование. Настоящие деньги вернут владельцу, а фальсификат изымут.