Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні з’явиться спецрежим Defence City — пільги і переваги

В Україні з’явиться спецрежим Defence City — пільги і переваги

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 14:10
Ініціатива Defence City — в Україні затвердили пільги і правила для бізнесу
Українські військові. Фото: Міністерство оборони

Верховна Рада 21 серпня 2025 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкти про Defence City. Вони передбачають надання бізнесу в Україні певних податкових пільг, спрощення митних процедур, забезпечення іншими державними гарантіями.

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у власному Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Що отримають резидентів Defence City

Йдеться про законопроєкти №13420 та №13421, якими вносяться зміни до Податкового кодексу, Митного кодексу та інших законів України щодо державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Нововведення передбачають встановлення унікального правового режиму для представників бізнесу.

"Це фундамент для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, який не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць", — констатував Данило Гетманцев.

Для другого читання законопроєкти суттєво доопрацювали спільно з Міністерством оборони. Ключовими інструментами підтримки резидентів Defence City стануть:

  • різноманітні пільги, зокрема звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування у виробництво), земельного/екологічного, податку на нерухомість;
  • спрощені митні процедури;
  • спрощений експортний контроль товарів військового призначення;
  • можливість введення Національним банком особливостей валютного нагляду;
  • допомога в релокації;
  • підвищення безпеки виробничих потужностей.

Правовий режим Defence City запроваджується до 1 січня 2036 року або до вступу України в Європейський Союз. Перелік підприємств оборонно-промислового комплексу більше не вестимуть, його замінить Реєстр Defence City, який перебуватиме під управлінням Міноборони. Така автоматизація гарантуватиме захищеність даних і швидкий доступ до інформації.

Також встановлюється частка кваліфікованого доходу резидента. Спочатку законодавці вимагали, аби мінімум 90% загального прибутку компанії надходило саме від постачання товарів/послуг оборонного призначення. Але в кінцевому варіанті поріг знизили до 75% (для суб'єктів літакобудування — до 50%).

Загалом під режим Defenсe City підпадають виробники озброєння, військової техніки, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних авіаційних/наземних комплексів, боєприпасів, спеціальної техніки тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці можуть не сплачувати податки і збори, зокрема єдиний соціальний внесок, військовий збір, ПДФО та єдиний податок. Пільга передбачена для мобілізованих підприємців, які служать в особливий період.

Також ми писали, що учасники бойових дій мають право на суттєві пільги в оплаті житла і комунальних послуг — знижки сягають 75%. Для непрацездатних родин діють подвійні норми. Крім того, ветерани можуть отримати земельні ділянки.

податки військова техніка бізнес пільги підприємства
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації