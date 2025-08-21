Ініціатива Defence City — в Україні затвердили пільги і правила для бізнесу

Українські військові. Фото: Міністерство оборони

Верховна Рада 21 серпня 2025 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкти про Defence City. Вони передбачають надання бізнесу в Україні певних податкових пільг, спрощення митних процедур, забезпечення іншими державними гарантіями.

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у власному Telegram-каналі.

Що отримають резидентів Defence City

Йдеться про законопроєкти №13420 та №13421, якими вносяться зміни до Податкового кодексу, Митного кодексу та інших законів України щодо державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу. Нововведення передбачають встановлення унікального правового режиму для представників бізнесу.

"Це фундамент для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, який не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць", — констатував Данило Гетманцев.

Для другого читання законопроєкти суттєво доопрацювали спільно з Міністерством оборони. Ключовими інструментами підтримки резидентів Defence City стануть:

різноманітні пільги, зокрема звільнення від податку на прибуток (за умови реінвестування у виробництво), земельного/екологічного, податку на нерухомість;

спрощені митні процедури;

спрощений експортний контроль товарів військового призначення;

можливість введення Національним банком особливостей валютного нагляду;

допомога в релокації;

підвищення безпеки виробничих потужностей.

Правовий режим Defence City запроваджується до 1 січня 2036 року або до вступу України в Європейський Союз. Перелік підприємств оборонно-промислового комплексу більше не вестимуть, його замінить Реєстр Defence City, який перебуватиме під управлінням Міноборони. Така автоматизація гарантуватиме захищеність даних і швидкий доступ до інформації.

Також встановлюється частка кваліфікованого доходу резидента. Спочатку законодавці вимагали, аби мінімум 90% загального прибутку компанії надходило саме від постачання товарів/послуг оборонного призначення. Але в кінцевому варіанті поріг знизили до 75% (для суб'єктів літакобудування — до 50%).

Загалом під режим Defenсe City підпадають виробники озброєння, військової техніки, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних авіаційних/наземних комплексів, боєприпасів, спеціальної техніки тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці можуть не сплачувати податки і збори, зокрема єдиний соціальний внесок, військовий збір, ПДФО та єдиний податок. Пільга передбачена для мобілізованих підприємців, які служать в особливий період.

Також ми писали, що учасники бойових дій мають право на суттєві пільги в оплаті житла і комунальних послуг — знижки сягають 75%. Для непрацездатних родин діють подвійні норми. Крім того, ветерани можуть отримати земельні ділянки.