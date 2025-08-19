Звільнення від сплати податків — хто з українців має пільги в серпні 2025

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Деяких українців звільнили від нарахування та сплати обов’язкових податків. Йдеться ФОПів, яких мобілізували на службу від час особливого періоду, тобто воєнного стану. Пільга поширюється також на військових-контрактників.

Які податки можна не сплачувати

Звільнення для мобілізованих підприємців запровадили з 5 липня 2025 року. Військовослужбовцям дозволили не сплачувати:

єдиний податок;

військовий збір;

єдиний соціальний внесок;

податок на доходи фізичних осіб.

Причому діє не відтермінування, а саме звільнення від поповнення державного бюджету. Нововведення окреслені в Податковому кодексі України та законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Пільги поширюються на фізичних осіб-підприємців, яких мобілізували, залучили до служби за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, та які самостійно уклали контракт із ЗСУ. Плюс їм дозволяється не подавати декларації в контролюючий орган.

Особливості звільнення від ЄСВ

Щодо єдиного соціального внеску існують певні винятки. Вони стосуються ФОПів із найманими працівниками, тобто роботодавців. За наявності підлеглих дозволяється уповноважити іншу особу виплачувати заробітну плату. А зобов’язання сплатити ЄСВ настає упродовж 180 днів після демобілізації (без нарахування штрафів і пені).

Кошти, сплачені надміру чи в період мобілізації, можна повернути. Це стосується як єдиного соціального внеску, так інших платежів. А штрафні санкції, накладені до отримання податківцями інформації про мобілізацію ФОПа чи укладений контракт, підлягають автоматичному списанню.

Як скористатися пільгою

Законодавчі зміни передбачали отримання відомостей про мобілізацію українців з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Але наразі податкова служба не має доступу до цього інструменту, тож поки ФОПам доводиться самостійно звертатися в контролюючий орган для отримання пільги.

Необхідно сформувати заявку про службу в лавах ЗСУ та підкріпити свої слова документами, наприклад, копією військового квитка. Звернення подається в паперовій чи електронній формі. Найлегше це зробити за допомогою розділу "Листування з ДПС" в кабінеті платника.

Нагадаємо, в Польщі дехто звільняється від сплати податку на прибуток. Право на неоподатковувану пенсію мають громадяни, які отримують грошове забезпечення від держави не більше 2 500 злотих брутто (близько 28 000 грн).

Також ми писали, що буде з фінансами українців у серпні 2025 року. Податкові ставки не змінилися, підприємці надалі повинні сплачувати єдиний соціальний внесок, військовий збір та єдиний податок у встановлених законодавством межах.