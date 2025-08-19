Видео
Главная Экономика Налоги не для всех — кому удастся сохранить часть бюджета

Налоги не для всех — кому удастся сохранить часть бюджета

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 10:05
Освобождение от уплаты налогов — кто из украинцев имеет льготы в августе 2025
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Некоторых украинцев освободили от начисления и уплаты обязательных налогов. Речь идет о ФЛП, которых мобилизовали на службу от время особого периода, то есть военного положения. Льгота распространяется также на военных-контрактников.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам сохранить большую часть бюджета.

Читайте также:

Какие налоги можно не платить

Освобождение для мобилизованных предпринимателей ввели с 5 июля 2025 года. Военнослужащим разрешили не платить:

  • единый налог;
  • военный сбор;
  • единый социальный взнос;
  • налог на доходы физических лиц.

Причем действует не отсрочка, а именно освобождение от пополнения государственного бюджета. Нововведения очерчены в Налоговом кодексе Украины и законе "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Льготы распространяются на физических лиц-предпринимателей, которых мобилизовали, привлекли к службе по должностям, предусмотренным штатами военного времени, и которые самостоятельно заключили контракт с ВСУ. Плюс им разрешается не подавать декларации в контролирующий орган.

Особенности освобождения от ЕСВ

В отношении единого социального взноса существуют исключения. Они касаются ФЛП с наемными сотрудниками, то есть работодателей. При наличии подчиненных разрешается уполномочить другого человека выплачивать заработную плату. А обязательство уплатить ЕСВ наступает в течение 180 дней после демобилизации (без начисления штрафов и пени).

Деньги, уплаченные излишне или в период мобилизации, можно вернуть. Это касается как единого социального взноса, так и других платежей. А штрафные санкции, наложенные до получения налоговиками информации о мобилизации ФЛП или заключенном контракте, подлежат автоматическому списанию.

Как воспользоваться льготой

Законодательные изменения предусматривали получение сведений о мобилизации украинцев из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Но пока налоговая служба не имеет доступа к этому инструменту, поэтому ФЛП приходится самостоятельно обращаться в контролирующий орган для получения льготы.

Необходимо сформировать заявку о службе в рядах ВСУ и подкрепить свои слова документами, например, копией военного билета. Обращение подается в бумажной или электронной форме. Легче всего это сделать с помощью раздела "Переписка с ГНС" в кабинете плательщика.

Напомним, в Польше некоторые освобождаются от уплаты налога на прибыль. Право на необлагаемую пенсию имеют граждане, которые получают денежное обеспечение от государства не более 2 500 злотых брутто (около 28 000 грн).

Также мы писали, что будет с финансами украинцев в августе 2025 года. Налоговые ставки не изменились, предприниматели в дальнейшем должны платить единый социальный взнос, военный сбор и единый налог в установленных законодательством пределах.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
