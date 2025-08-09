Зарплати, пенсії, курс і податки — що буде з фінансами українців у серпні 2025

Українські гривневі купюри. Фото: Unsplash

Українці стикнуться з певними змінами в серпні 2025 року, які стосуються їх фінансів. Цікаво дізнатися, що буде з мінімальною заробітною платою (МЗП), пенсіями, податками, прожитковим мінімумом, курсами валют тощо.

Чи зросте мінімальна зарплата

Кабінет Міністрів затвердив розмір МЗП на рівні 8 000 грн/міс. з 1 січня 2025 року. Таку суму отримають українці в серпні, оскільки жодних змін у виплатах не передбачено. Водночас новий проєкт державного бюджету на 2026-2028 роки включає підвищення "мінімалки" приблизно на 685 грн у наступному році.

Прожитковий мінімум також залишиться у серпні на поточному рівні:

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для пенсіонерів та осіб з інвалідністю — 2 361 грн.

Цих сум нібито має вистачити на покриття базових потреб, зокрема продуктів харчування, ліків, одягу, комунальних послуг та ін. Проте реальний показник ПМ набагато вищий. У 2026 році він повинен зрости на 8,6% — до 3 171 грн.

Що буде з пенсіями українців

Індексація не запланована, проте в серпні деякі пенсіонери отримають додаткові виплати. По-перше, відбудеться нарахування коштів до Дня Незалежності в розмірах від 450 до 3 100 грн. Це стосується осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та ін.

По-друге, збільшену пенсію в серпні призначать за віковим критерієм:

виповнилося 70 років — 300 грн;

виповнилося 75 років — 456 грн;

виповнилося 80 років і більше — 570 грн.

По-третє, доплати у розмірі 40% від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (944 грн у 2025 році) передбачені самотнім пенсіонерам, які потребують постійного стороннього догляду. Людина повинна досягти 80-річного віку, проживати самостійно та отримувати пенсію за віком.

Чого очікувати від курсу долара і євро

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсами валют у серпні 2025 року. За його словами, долар залишатиметься стабільним, оскільки попит на валюту невеликий. Вплив може мати зміна геополітичної обстановки, тобто результати потенційних перемовин із Путіним, досягнення домовленостей про припинення війни тощо.

"Якщо подивитися на ринок, на пропозицію і попит, то зараз ситуація майже збалансована. В серпні традиційно немає особливого попиту на долар ані від пересічних громадян, ані від бізнесу. Крім того, зараз активізується експорт нашого сільського господарства — це продаж за валюту", — додав експерт.

Що стосується євро, то курс залежатиме від співвідношення у валютній парі з доларом. Передбачається подальше зміцнення євро завдяки позитивній економічній ситуації в ЄС. Олексій Плотніков не бачить перспектив зниження курсу до 48 грн найближчим часом.

Що буде з податками в серпні

Перегляд податкових ставок не запланований. Тобто фізичні особи-підприємці в останній місяць літа 2025 року платитимуть стандартні суми:

військового збору — 800 грн (ФОП 1 та 2 групи), 1% від доходу (ФОП 3 групи), 5% від доходу (фізичні особи);

єдиного податку — 302,80 грн (ФОП 1 групи), 1 600 грн (ФОП 2 групи), 5% від доходу (ФОП 3 групи);

ПДФО — 18% від доходу (з певними винятками);

єдиного соціального внеску — мінімум 1 760 грн.

Водночас із 1 серпня надавачів соціальних послуг звільнили від сплати податку на додану вартість. Це стосується лише тих суб’єктів (незалежно від форми власності), які включені в Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Плюс у серпні підвищили штрафи за порушення правил використання реєстратора розрахункових операцій. Точніше, санкції повернули до колишнього рівня, бо завершився пільговий період. Тепер ФОПів каратимуть на 100-150% вартості товарів, проданих із порушеннями.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть розраховувати на пільгове грошове забезпечення. Це стосується працівників сільської сфери, зокрема трактористів-машиністів за умови дотримання вимоги щодо обсягу страхового стажу.

Також ми писали, що середня заробітна плата в Україні зросла на 20-25%, водночас реальна купівельна спроможність населення залишилася обмеженою. Найбільші виплати отримують представники IT-сфери та банкіри.