Главная Экономика Касается всех украинцев — что будет с нашими финансами в августе

Касается всех украинцев — что будет с нашими финансами в августе

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 10:12
Зарплаты, пенсии, курс и налоги — что будет с финансами украинцев в августе 2025
Украинские гривневые купюры. Фото: Unsplash

Украинцы столкнутся с определенными изменениями в августе 2025 года, которые касаются их финансов. Интересно узнать, что будет с минимальной заработной платой (МЗП), пенсиями, налогами, прожиточным минимумом, курсами валют и др.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев в августе 2025 года.

Читайте также:

Вырастет ли минимальная зарплата

Кабинет Министров утвердил размер МЗП на уровне 8 000 грн/мес. с 1 января 2025 года. Такую сумму получат украинцы в августе, поскольку никаких изменений в выплатах не предусмотрено. Однако новый проект государственного бюджета на 2026-2028 годы включает повышение "минималки" примерно на 685 грн в следующем году.

Прожиточный минимум тоже останется в августе на текущем уровне:

  • для детей до 6 лет — 2 563 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 028 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
  • для пенсионеров и лиц с инвалидностью — 2 361 грн.

Этих сумм якобы должно хватить на покрытие базовых потребностей, в частности продуктов питания, лекарств, одежды, коммунальных услуг и др. Однако реальный показатель ПМ гораздо выше. В 2026 году он должен вырасти на 8,6% — до 3 171 грн.

Что будет с пенсиями украинцев

Индексация не запланирована, однако в августе некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты. Во-первых, состоится начисление средств ко Дню Независимости в размерах от 450 до 3 100 грн. Это касается лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, участников боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и др.

Во-вторых, увеличенную пенсию в августе назначат по возрастному критерию:

  • исполнилось 70 лет — 300 грн;
  • исполнилось 75 лет — 456 грн;
  • исполнилось 80 лет и больше — 570 грн.

В-третьих, доплаты в размере 40% от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (944 грн в 2025 году) предусмотрены одиноким пенсионерам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Человек должен достичь 80-летнего возраста, проживать самостоятельно и получать пенсию по возрасту.

Чего ожидать от курса доллара и евро

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсами валют в августе 2025 года. По его словам, доллар останется стабильным, поскольку спрос на валюту небольшой. Влияние может оказать изменение геополитической обстановки, то есть результаты потенциальных переговоров с Путиным, достижение договоренностей о прекращении войны.

"Если посмотреть на рынок, на предложение и спрос, то сейчас ситуация почти сбалансирована. В августе традиционно нет особого спроса на доллар ни от рядовых граждан, ни от бизнеса. Кроме того, сейчас активизируется экспорт нашего сельского хозяйства — это продажа за валюту", — добавил эксперт.

Что касается евро, то курс будет зависеть от соотношения в валютной паре с долларом. Предполагается дальнейшее укрепление евро благодаря позитивной экономической ситуации в ЕС. Алексей Плотников не видит перспектив снижения курса до 48 грн в ближайшее время.

Что будет с налогами в августе

Пересмотр налоговых ставок не запланирован. То есть физические лица-предприниматели в последний месяц лета 2025 года будут платить стандартные суммы:

  • военного сбора — 800 грн (ФЛП 1 и 2 группы), 1% от дохода (ФЛП 3 группы), 5% от дохода (физические лица);
  • единого налога — 302,80 грн (ФЛП 1 группы), 1 600 грн (ФЛП 2 группы), 5% от дохода (ФЛП 3 группы);
  • НДФЛ — 18% от дохода (с определенными исключениями);
  • единого социального взноса — минимум 1 760 грн.

Но с 1 августа поставщиков социальных услуг освободили от уплаты налога на добавленную стоимость. Это касается только тех субъектов (независимо от формы собственности), которые включены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

Плюс в августе повысили штрафы за нарушение правил использования регистратора расчетных операций. Точнее, санкции вернули к прежнему уровню, потому что завершился льготный период. Теперь ФЛП будут наказывать на 100-150% стоимости товаров, проданных с нарушениями.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые пенсионеры могут рассчитывать на льготное денежное обеспечение. Это касается работников сельской сферы, в частности трактористов-машинистов при условии соблюдения требования по объему страхового стажа.

Также мы писали, что средняя заработная плата в Украине выросла на 20-25%, в то же время реальная покупательная способность населения осталась ограниченной. Самые большие выплаты получают представители IT-сферы и банкиры.

зарплаты пенсии налоги курс доллара финансы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
