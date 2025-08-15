Сплата податків і зборів у серпні 2025 року — скільки часу залишилося у підприємців

Електронний кабінет платника податків. Фото: zak.tax.gov.ua

Важливим обов’язком кожного ФОПа є сплата податків і подання звітності. В серпні 2025 року фізичні особи-підприємці на спрощеній системі повинні поповнити державний бюджет єдиним соціальним внеском, військовим збором і єдиним податком. До граничних дат залишилося дуже мало часу.

які справи повинні завершити ФОПи протягом кількох днів серпня.

Податки та декларації в серпні

Слідкувати за вчасністю виконання фінансових зобов’язань можна за допомогою податкового календаря. Наприклад, детальна інформація щодо термінів сплати і подання звітності міститься на порталі Taxer. Там оприлюднені відомості про актуальні події для підприємців на поточний календарний рік.

У серпні ФОПів чекає сплата кількох податків і зборів. Зокрема всього 5 днів залишилося для покриття ЄП/ВЗ. До 20 серпня необхідно поповнити держбюджет військовим збором, розмір якого фіксований для представників 1 та 2 групи — 800 грн (10% від мінімальної зарплати).

Плюс 20 серпня — останній день сплати єдиного податку:

для 1 групи — 302,80 грн (10% від прожиткового мінімум для працездатних осіб);

для 2 групи — 1 600 грн (20% від мінімальної заробітної плати).

ФОПи 3 групи мають менше часу: до 19 серпня їм потрібно заплатити 5% єдиного податку та 1% військового збору (від доходу за звітній період). А термін подання декларації за перше півріччя 2025 року завершився 11 серпня.

Плюс обов’язковою вимогою для підприємців із найманими працівниками є надання Податкового розрахунку (форма №1ДФ) за липень до 20 числа поточного місяця. Він містить інформацію про суми доходу, виплачені на користь найманих фізичних осіб.

Які терміни сплати ЄСВ

Що стосується єдиного соціального внеску, то зазвичай суми вносяться щоквартально протягом 19 днів після завершення трьох місяців. Мінімальний розмір у 2025 році — 5 280 грн. Але ніхто не забороняє ФОПам сплачувати ЄСВ частинами в будь-який період (від 1 760 грн/міс.). Головне, аби за результатами кварталу на рахунок надійшла сума за всі три місяці.

Водночас не всі українці зобов’язанні робити внески на загальнообов’язкове державне страхування. Звільнення мають особи з інвалідністю (за наявності пенсійних/соціальних виплат), ФОПи-незалежники зі статусом пенсіонера (крім електронних резидентів), члени фермерських господарств, ФОПи з пенсією за віком чи вислугу років.

Також пільга поширюється на найманих працівників, які одночасно ведуть бізнес, ФОПів-загальників без доходу, мобілізованих підприємців, ФОПів з тимчасово окупованих територій та людей, позбавлених свободи через збройну агресію проти України.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фізичних осіб-підприємців можуть оштрафувати мінімум на 1020 грн за відсутність первинних документів. Наприклад, опису залишків товарів, накладних, митних декларацій, актів закупок, транспортних документів тощо.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів готує програму компенсації акцизного податку на автомобілі для учасників бойових дій. Її презентують найближчим часом, але пільга діятиме лише для військовослужбовців, аби уникнути зловживань.